Bà con giáo dân tiếp tục chung sức phát triển quê hương

Sáng 19/12, đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đến tặng hoa, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh nhân dịp Giáng sinh 2023.