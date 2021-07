Bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, chiều 17/7, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Thư ký kỳ họp thông qua các nghị quyết

Đại biểu Phạm Xuân Phú - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - Thư ký kỳ họp thông qua các nghị quyết

Sau khi hoàn thành các nội dung, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc. Tổ Thư ký kỳ họp lần lượt thông qua 14 nghị quyết trên các lĩnh vực để đại biểu biểu quyết..

Đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình, nghị quyết

Danh mục các nghị quyết trình tại Kỳ họp 2 1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. 2. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 3. Nghị quyết thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2040. 4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua phương án cơ cấu lại Quỹ Đầu tư phát triển. 5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh. 6. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 7. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung khoản 1, 2, 4 Điều 1 của Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh. 8. Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 9. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 10. Nghị quyết bổ sung danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021. 11. Nghị quyết điều chỉnh mức thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh. 12. Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh. 13. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021. 14. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng lưu ý, từ tình hình chung của đất nước, dự báo việc triển khai các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi HĐND, UBND tỉnh phải tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đột phá trong cách nghĩ, cách làm, huy động nguồn lực, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương; trong đó tập trung các nội dung chính sau:UBND tỉnh kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, phòng, chống dịch Covid-19; phải luôn lấy mục tiêu trên hết, trước hết là đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm cho các cấp, các ngành; khuyến khích các địa phương, đơn vị và người đứng đầu các cấp đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, chọn phương án tăng trưởng phù hợp trong điều kiện khó khăn.Từng địa phương, từng ngành theo chức năng tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Chọn lựa các nhà đầu tư có tiềm năng, tâm huyết để triển khai các dự án khả thi, phát triển sản xuất, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc; tham khảo cách làm của một số tỉnh, thành để đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các thành phần kinh tế vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, lượng người Hà Tĩnh ở các tỉnh, thành có dịch về địa bàn tăng cao; hệ thống chính trị các cấp, các tầng lớp Nhân dân chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân nếu về trên địa bàn phải tự giác khai báo y tế, thực hiện nghiêm các quy định của địa phương.Hiện nay, lãnh đạo tỉnh đã đặt vấn đề với Hội đồng hương Hà Tĩnh ở TP. Hồ Chí Minh, hội đồng hương các tỉnh phía Nam; đồng thời đang triển khai một số giải pháp để nắm nhu cầu con em muốn về quê. Vấn đề này, đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm để cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chọn phương án đưa đón, cách ly phù hợp nhất, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, có nhiều việc làm thiết thực, đóng góp vật chất, nông sản hỗ trợ nhân dân các tỉnh, thành phố hiện dịch đang bùng phát.Đề ra lộ trình cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy; ưu tiên cao các địa bàn khó khăn; chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp xã, cấp huyện đã đạt chuẩn; chấn chỉnh kịp thời các địa phương có nguy cơ “rớt chuẩn”. Quan tâm công tác xây dựng và chỉnh trang đô thị.Chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách giai đoạn 2021 - 2025, tạo động lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh CCHC gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên, môi trường, quản lý thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm…Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức năm học mới đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 hiện nay. Quan tâm chăm lo giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng, nhất là người có công, người yếu thế.Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, kết hợp tránh lũ, nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, phấn đấu trước mùa mưa bão phải hoàn thành các công trình đã được phê duyệt.

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, không để kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các quy định về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang.Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời công khai, minh bạch thông tin và làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; các hành vi lợi dụng dân chủ chống phá Đảng, Nhà nước.Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương kịp thời ổn định bộ máy chính quyền, ban hành quy chế hoạt động, phân công cán bộ để vận hành đồng bộ sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch bệnh ở gia cầm đang diễn biến phức tạp; các địa phương phải thường xuyên theo dõi, chủ động kiểm soát, đẩy lùi, bảo vệ tài sản cho người dân.Chuẩn bị tốt phương án, phương tiện, lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; chủ động phòng, chống hạn hán cháy rừng, phòng, chống cháy nổ.Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Đồng Lộc, hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.Các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm chăm lo đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với các gia đình và người có công với nước; tổ chức chu đáo thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

