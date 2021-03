Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại cơ sở

Tối ngày 17/3, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác cấp căn cước công dân (CCCD) tại các huyện: Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Cùng đi có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết.