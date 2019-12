Can Lộc phấn đấu nâng chuẩn nông thôn mới bền vững

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX được tổ chức vào sáng nay (24/12) đã khẳng định, năm 2019, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đạt nhiều kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu tham gia kỳ họp

Báo cáo tình hình KT-XH của UBND huyện tại kỳ họp cho thấy, năm 2019, Can Lộc đã đạt được những kết quả nổi bật: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 1.618 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.757 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 262,4 tỷ đồng, đạt 198% so với kế hoạch tỉnh giao và bằng 174,9% so với kế hoạch HĐND huyện giao.

Đến nay, toàn huyện hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III.

Trong năm, huyện đã triển khai xây dựng 355 nhà tình nghĩa trong chương trình an sinh xã hội, hướng tới 550 năm truyền thống Thiên Lộc - Can Lộc; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm còn 3,62%, giảm 0,9% so với năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Võ Hữu Hào: Năm 2019, Can Lộc đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; y tế, giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vững tốp đầu của tỉnh; chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện đạt hiệu quả cao. QPAN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt khó khăn, hạn chế, đó là công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, gia cầm, kiểm soát giết mổ có nơi chưa đạt yêu cầu.

Công tác tiếp dân định kỳ của lãnh đạo một số xã, thị trấn chưa thực sự quan tâm đúng mức; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời và dứt điểm...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong: Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét thông qua một số nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2020; nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện 2020; nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020

Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, Can Lộc tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ và công nghiệp; thực hiện quyết liệt xây dựng NTM, đô thị văn minh... Đặc biệt, năm 2020, Can Lộc tập trung chỉ đạo để các xã Thiên Lộc, Thượng Lộc đạt chuẩn xã NTM nâng cao; các xã còn lại đạt chuẩn vững chắc, từng bước nâng chuẩn NTM bền vững.

Năm 2020, huyện Can Lộc đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng diện tích gieo trồng 21.277 ha (lúa 18.488 ha/2 vụ); thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm mỗi năm ít nhất 0,5%/năm. Phấn đấu xây dựng 2 xã Thiên Lộc, Thượng Lộc đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có thêm 6 sản phẩm OCOP đạt chuẩn.

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Can Lộc khóa XIX diễn ra trong 2 ngày (24 - 25/12). Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét thông qua một số nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2020; nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện 2020; nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020.

Can Lộc – 550 năm ghi dấu tên đất, tên người Can Lộc, tên gọi cũ là Thiên Lộc – tưởng như tên gọi ấy cũng đã gợi lên đầy đủ nhất những ưu ái mà đất trời ban tặng cho mảnh đất này. 550 năm qua, linh khí núi sông đã hun đúc nên những giá trị văn hoá, lịch sử, kinh tế… đưa cái tên Can Lộc (Hà Tĩnh) xán lạn trong những trang sử vàng của dân tộc.

Can Lộc tổ chức đại hội điểm Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” Sáng 18/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Can Lộc tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI. Đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Thúy Ngọc - Hoa Đông