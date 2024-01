Chỉ đạo xử lý, khắc phục hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng, đơn vị trong khối nội chính phối hợp hiệu quả trong đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, đối ngoại...