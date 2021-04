Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải: Cả hệ thống chính trị vào cuộc tháo gỡ khó khăn, phát triển giáo dục, đào tạo

Hà Tĩnh hiện có 668 trường mầm non và phổ thông trong đó có 30 trường ngoài công lập. Tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% trường mầm non tổ chức bán trú, 95,3% số trẻ ăn bán trú; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được chú trọng; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5%. Chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì, ổn định và có sự chuyển biến tích cực; công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao.