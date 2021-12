Công an Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm, biệt phái 11 trưởng, phó phòng

Công an Hà Tĩnh vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Trưởng Công an huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dự lễ công bố và chúc mừng các cá nhân được luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm chức vụ mới. Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, biệt phái.

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới, Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã thống nhất đề nghị và được Bộ Trưởng Bộ Công an ký Quyết định điều động, bổ nhiệm các đồng chí giữ chức vụ Trưởng phòng:

Thượng tá Trần Hải Trung – Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đến giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam - Công an tỉnh;

Thượng tá Hoàng Văn Long – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị;

Thượng tá Trần Thị Ngọc – Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Khắc Thuyết tặng hoa chúc mừng các đồng chí điều động, bổ nhiệm, biệt phái.

Thượng tá Võ Đức Long – Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đến giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;

Thượng tá Nguyễn Huy Chương – Giám thị Trại tạm giam đến giữ chức vụ Trưởng phòng Phong trào Bảo vệ ANTQ;

Thượng tá Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc đến giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Kinh tế;

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng Công an huyện Thạch Hà đến giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ;

Thượng tá Đặng Quốc Thiện – Trưởng phòng An ninh kinh tế đến giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thạch Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Đạo tặng hoa chúc mừng Trung tá Trần Viết Hải – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường được biệt phái sang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.

Bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Trần Hữu Cảnh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Biệt phái đồng chí Trung tá Trần Viết Hải – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường sang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh đã có Quyết định bổ nhiệm Thiếu tá Võ Quỳnh Giang – Đội trưởng Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Tân Trưởng Công an huyện Thạch Hà - Thượng tá Đặng Quốc Thiện thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, biệt phái phát biểu nhận nhiệm vụ.

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, biệt phái lần này là những lãnh đạo, chỉ huy có uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác. Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Khắc Thuyết phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, biệt phái.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, những thành tích nổi bật của các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, biệt phái lần này.

Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ và mong muốn trên cương vị, môi trường công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước mắt, tập trung triển khai tốt các mặt công tác Công an, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

