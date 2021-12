Đài PT-TH Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của Nhân dân

Năm 2021, Đài PT-TH Hà Tĩnh đã đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các chương trình, phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống.

Sáng 28/12, Đài PT-TH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2021, Đài PT-TH Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đài đã tăng thời lượng phát sóng trong các bản tin thời sự hằng ngày và các chuyên đề, chuyên mục, các chương trình chính luận, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đài PT-TH đã phát sóng 23 chuyên mục Chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 570 tác phẩm phát thanh và truyền hình. Các chương trình đã phản ánh một cách toàn diện, chân thực, sinh động không khí phấn khởi của các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện trọng đại của tỉnh; phản ánh hiệu quả sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh. Các chuyên mục đã tạo được dấu ấn trong lòng khán thính giả, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Nhà báo Trần Long - Trưởng phòng Chuyên đề, Đài PT-TH Hà Tĩnh: Thời gian tới, ngoài tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn, cần triển khai hiệu quả các hoạt động nhân ái.

Một trong những nội dung được Đài PT-TH Hà Tĩnh chú trọng trong năm 2021 đó là tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, nhất là trong lĩnh vực phát triển KT-XH; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng hoạt động đối ngoại, các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tình hình biển, đảo, vấn đề Biển Đông, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Đài PT-TH Hà Tĩnh cũng đã dành thời lượng thỏa đáng, phản ánh các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, phân tích, lý giải nhiều vấn đề phát sinh ở cơ sở, gây bức xúc trong Nhân dân, đặt ra trách nhiệm cho các ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tiếp tục phát huy kết quả trong những năm qua, chuyên mục Vòng tay nhân ái của đài đã kêu gọi được gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và xây dựng 4 căn nhà nhân ái, mỗi căn trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, Đài PT-TH Hà Tĩnh đã tham gia và đạt được nhiều giải thưởng như: 1 giải C Giải Báo chí Quốc gia; 1 giải C Giải Búa liềm vàng toàn quốc; 1 giải khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam”; 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích Giải Báo chí Trần Phú; nhiều phóng viên được UBND tỉnh khen thưởng về thành tích tuyên truyền theo chuyên đề.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Đài PT-TH Hà Tĩnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách mới của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tiếp tục tìm tòi, phản ánh nhiều nhân tố điển hình mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Tăng cường sự giao lưu mở rộng hợp tác để tiếp tục khai thác, trao đổi, phối hợp sản xuất chương trình phát sóng với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài PT-TH trong cả nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cho rằng, Đài PT-TH Hà Tĩnh đã bám sát nội dung, định hướng tuyên truyền của tỉnh; đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các chương trình, phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đài PT - TH Hà Tĩnh đạt được trong năm qua; đề nghị, đài tiếp tục tập trung tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp; đảm bảo thông tin phải nhanh nhạy, thiết thực, phong phú, hấp dẫn và phải là vũ khí sắc bén trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá để đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, tiêu cực, góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thông tin ngày càng cao của Nhân dân; đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số để xây dựng đơn vị trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện; tiếp tục tham gia các giải báo chí của Trung ương và địa phương.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ cơ sở, nêu gương vai trò người đứng đầu để xây dựng Đảng bộ Đài PT-TH Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao đời sống của cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã trao bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh... cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng...

... Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải...

... và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải trao giấy khen của Đảng uỷ khối cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Nam Giang – Ngọc Thắng