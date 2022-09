Dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 92 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh ở thị trấn Nghèn, đoàn lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) nguyện hứa sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng 12/9, nhân kỷ niệm 92 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, lãnh đạo huyện Can Lộc đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh ở thị trấn Nghèn.

Đoàn lãnh đạo huyện Can Lộc dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Xô Viết - Nghệ Tĩnh.

Cách đây 92 năm, cao trào cách mạng 1930-1931 ở Hà Tĩnh được mở đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1/8/1930 của Nhân dân huyện Can Lộc, sau đó phong trào dấy lên khắp 8 phủ huyện và tỉnh lỵ. Ngay sau đó, chính quyền Xô viết được thành lập ở nhiều nơi.

Tại ngã ba Nghèn, ngày 12/9/1930, Nhân dân Can Lộc và các vùng lân cận trong tỉnh đã nổi dậy đấu tranh đòi giải phóng dân tộc và mít tinh kỷ niệm Quảng Châu công xã. Trong đợt nổi dậy, kẻ thù đã đàn áp quần chúng rất dã man, nhiều đồng bào, đồng chí đã anh dũng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng.

Cuộc nổi dậy của Nhân dân Can Lộc đã góp phần làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh.

Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm Xô viết Nghệ Tĩnh, lãnh đạo huyện Can Lộc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng, vì độc lập tự do của dân tộc; cầu cho linh hồn các liệt sỹ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, cầu cho quốc thái dân an.

Phát huy tinh thần của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Can Lộc ra sức phấn đấu, nỗ lực xây dựng huyện nhà ngày càng văn minh, giàu mạnh, xứng đáng với quê hương giàu truyền thống cách mạng.

Ngọc Thắng