Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chào xã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào Vi Lay La Khăm Phong nhấn mạnh, thời gian qua, Hà Tĩnh và các tỉnh biên giới của Lào đã phối hợp tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt - Lào, bảo vệ an toàn các mốc quốc giới…

Chiều 4/7, tại thủ đô Vientiane, Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã đến chào xã giao đồng chí Vi Lay La Khăm Phong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào nhân chuyến thăm và làm việc tại đất nước Triệu Voi. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào Vi Lay La Khăm Phong trao đổi tại buổi gặp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ niềm vui và vinh được đến thăm, làm việc với đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nước CHDCND Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về một số thành tựu nổi bật của Hà Tĩnh trên các lĩnh vực trong thời gian qua.

6 tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 2 tỷ USD. Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án, trong đó 9 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.600 tỷ đồng, 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3 triệu USD...

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh sang thăm, làm việc tại Lào, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào Vi Lay La Khăm Phong cảm ơn những tình cảm thân mật, quý báu của Hà Tĩnh đối với lực lượng công an cũng như Nhân dân các dân tộc Lào. Đồng thời, chúc mừng những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào Vi Lay La Khăm Phong cảm ơn sâu sắc những hỗ trợ, giúp đỡ trên tất cả các lĩnh vực mà Hà Tĩnh đã dành cho các địa phương của Lào.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vi Lay La Khăm Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng nhấn mạnh: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh của Lào như: Bôlykhămxay, Khăm Muộn, Savannakhet và Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; các địa phương thường xuyên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng tuyến biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh với hai tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh và các địa phương của Lào thường xuyên tổ chức thăm hỏi, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt - Lào, bảo vệ an toàn các mốc quốc giới. Kịp thời trao đổi cho nhau thông tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chuyên án lớn về ma túy…

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng giữa tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng Công an các địa phương của Lào sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Tĩnh và Bộ Công an Lào ngày càng đoàn kết, keo sơn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Dịp này, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Công an nước CHDCND Lào Vi Lay La Khăm Phong cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Bộ Công an nước CHDCND Lào.

Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vi Lay La Khăm Phong trao quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác.

