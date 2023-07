Đoàn công tác TP Hải Phòng dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh

Nằm trên tỉnh lộ 12, thuộc địa phận xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Cầu Nhe là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch. Vào hồi 12 giờ 45 phút ngày 15/4/1968, 53 chiến sỹ - những người con thân yêu của thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, thuộc Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử (Đoàn 1019) Quân khu 3, Bộ Tư lệnh thành phố Hải Phòng, trên đường hành quân vào Nam chiến đấu đã vĩnh viễn nằm lại Cầu Nhe. Sau chiến tranh, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc và thân nhân, đồng đội các liệt sỹ đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Can Lộc. Số còn lại, các anh vẫn đang nằm trong lòng đất Cầu Nhe. Năm 2005, nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ tại Cầu Nhe đã được xây dựng và được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2014.