Đức Thọ có 22/23 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra

Dự tính đến hết năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ước thực hiện đạt 240 tỷ đồng, bằng126% kế hoạch năm.

Sáng 11/12, BCH huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện KT - XH năm 2021, bàn nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Năm 2021, huyện Đức Thọ có 22/23 chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIX về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh được huyện tập trung triển khai với 5 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao, có 23/20 thôn đạt chuẩn 10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, 190/488 vườn mẫu.

Toàn huyện có thêm 13 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; hoàn thành ra mắt điểm trưng bày giới thiệu và bán hàng OCOP cấp huyện tại xã Lâm Trung Thủy. Thị trấn Đức Thọ hoàn thành 10/18 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện Đặng Giang Trung báo cáo tình hình KT - XH năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kế hoạch năm 2022.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Đức Thọ đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới hóa, xây dựng các cánh đồng sản xuất theo hướng liên kết hàng hóa; sản xuất đảm bảo diện tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ. Tổng sản lượng lương thực năm 2021 đạt trên 69.482 tấn, vượt 4.382 tấn so với kế hoạch.

Năm 2021, huyện bắt đầu triển khai thực hiện tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn với tổng diện tích 187,88 ha tại 4 xã điểm: Lâm Trung Thủy, Bùi La Nhân, Trường Sơn, Thanh Bình Thịnh.

Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát. Đến nay, trên địa bàn không còn dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Lạng Lê Văn Hiệp: Huyện cần sớm rà soát, có chính sách hỗ trợ các tiêu chí trọng điểm đối với các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2022.

Trên lĩnh vực đầu tư, toàn huyện có 35 dự án xây dựng với tổng mức đầu tư 367,24 tỷ đồng, trong đó, 20 dự án đã thi công hoàn thành, 15 dự án đang triển khai thi công.

Tính đến hết năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến 240 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Nguyễn Văn Tuyến: Từ kinh nghiệm về phòng chống dịch tại địa phương, đề nghị huyện cần tiếp tục tăng cường nhiều hơn nữa các giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19.

Huyện tập trung cao, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và đúng quy định việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền; kịp thời truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm khi có các trường hợp dương tính, không để lây lan ra diện rộng, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đến nay, 1.275 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng hoạt động trách nhiệm, hiệu quả.

Các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, an ninh trật tự, QPAN, chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo.

Năm 2022, huyện Đức Thọ đặt ra một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, gồm: xây dựng 3 - 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 15 - 20 thôn đạt khu dân cư, TDP kiểu mẫu; thị trấn Đức Thọ đạt thêm từ 2 - 3 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 44,5 triệu đồng/người/năm...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH năm 2022, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn yêu cầu các địa phương, đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, các mũi đột phá chiến lược để thực hiện các mục tiêu đã được xác định tại đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Theo đó, tập trung vào 9 nhóm giải pháp: thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID -19 vừa phục hồi, phát triển KT-XH; cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và theo hướng mỗi xã một sản phẩm; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường;

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển đồng bộ văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe, đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Đức Phú