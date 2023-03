Hà Tĩnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ thực hiện các chương trình an sinh xã hội

Với những kinh nghiệm của Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến (M-Service) và nền tảng hữu ích của MoMo, Hà Tĩnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia từ các nhà tài trợ thông qua MoMo để đầu tư các công trình, chương trình phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn.

Chiều 19/2, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến (M-Service). Dự buổi làm việc có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh Phan Xuân Biên; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Hội Khuyến học tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Giới thiệu về Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến (M-Service), đại diện lãnh đạo công ty cho biết, thương hiệu MoMo ra đời vào năm 2010. Ứng dụng MoMo (ví điện tử MoMo) có hệ sinh thái rộng khắp với hơn 50.000 đối tác kinh doanh, 140.000 điểm chấp nhận thanh toán với hơn 31 triệu người Việt tin dùng.

Với hàng nghìn tính năng, người dùng có thể sử dụng để phục vụ mọi nhu cầu cuộc sống với siêu ứng dụng MoMo liên quan đến nhiều lĩnh vực tài chính, dịch vụ thương mại và quyên góp từ thiện… Các tính năng, sản phẩm, dịch vụ cùng trải nghiệm,… được thiết kế dựa trên sự am hiểu nhu cầu, sở thích, thói quen của người dùng nội địa, nhờ đó các thiết kế về mặt giao diện, tính năng cũng trở nên thân thiện, gần gũi với người Việt hơn.

Đặc biệt, dịch vụ quyên góp từ thiện được ra mắt năm 2019 đã trở thành cầu nối cho các cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp với những người yếu thế cần giúp đỡ trên khắp cả nước với mong muốn mọi người sống nhân ái hơn, khoẻ mạnh hơn và thông thái hơn.

Ông Nguyễn Bá Diệp - đồng sáng lập MoMo giới thiệu về ứng dụng và nền tảng quyên góp của MoMo.

Từ khi ra đời (2019) cho đến hết năm 2022, nền tảng quyên góp của MoMo đã có 8,8 triệu nhà hảo tâm, 324 doanh nghiệp và cá nhân tài trợ trị giá gần 118 tỷ đồng; hỗ trợ và cải thiện cuộc sống cho 232.974 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước; giúp đỡ 6.100 người dân khó khăn giữa tâm dịch COVID-19… tạo ra sự tác động lớn tới xã hội.

Lãnh đạo CP Dịch vụ di động trực tuyến chia sẻ với những khó khăn của người dân trên địa bàn Hà Tĩnh gặp phải do thiên tai gây ra. Đồng thời khẳng định, những chương trình an sinh xã hội mà Hà Tĩnh đang triển khai thực hiện có nhiều điểm tương đồng với mục tiêu vì cộng đồng của công ty. Trong thời gian tới, công ty mong muốn sẽ được tham gia hỗ trợ tỉnh trên các lĩnh vực kêu gọi an sinh xã hội trên nền tảng trực tuyến của ứng dụng MoMo, cùng chung tay góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao các dịch vụ cũng như chương trình hoạt động an sinh xã hội, vì sự phát triển cộng đồng của M-Service trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng thông tin một số nét về KT-XH Hà Tĩnh, những tiềm năng lợi thế. Bên cạnh kết quả đạt được, Hà Tĩnh cũng đang đối mặt với những khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã, đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Với những kinh nghiệm của M-Service và nền tảng quyên góp hữu ích của MoMo, Hà Tĩnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia từ các nhà tài trợ thông qua MoMo để đầu tư xây dựng các công trình nhà tránh lũ, cơ sở vật chất trường học, các công trình nước sạch… trên địa bàn.

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội. Năm 2021 - 2022, Hà Tĩnh đã kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên cả nước, xây dựng 55 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và hơn 4.000 nhà ở kiên cố cho các đối tượng khó khăn, trong đó giúp 24 hộ dân mưu sinh trên sông La 4-5 đời có nhà ở khang trang. Các công trình đưa vào hoạt động đã góp phần rất lớn trong việc giúp người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra để ổn định cuộc sống.

“Với những kinh nghiệm của M-Service và nền tảng quyên góp hữu ích của MoMo, Hà Tĩnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia từ các nhà tài trợ thông qua MoMo để đầu tư các công trình nhà tránh lũ, cơ sở vật chất trường học, các công trình nước sạch… trên địa bàn Hà Tĩnh. Hà Tĩnh sẽ đồng hành, phối hợp với M-Service khảo sát kỹ các đối tượng để đầu tư đúng mục đích, hiệu quả” - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nói.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm cho Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến.

Thanh Hoài