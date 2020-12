Hà Tĩnh - Nghệ An trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 30/12, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm về công tác quy hoạch đô thị và tiếp cận, sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB).. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cùng lãnh đạo một số sở, ngành tiếp, làm việc với đoàn.