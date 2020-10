Hợp long cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 13/10, Bộ Giao thông - Vận tải phối hợp với 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh tổ chức lễ hợp long công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Giao thông – Vận tải có Thứ trưởng Nguyễn Nhật; tỉnh Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.