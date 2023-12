HĐND các địa phương Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển năm 2024

HĐND huyện Vũ Quang, HĐND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sẽ cho ý kiến các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và xem xét ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và những năm tới.

Sáng 25/12, HĐND huyện Vũ Quang khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Vũ Quang và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Vũ Quang khóa V.

Năm 2023, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT-XH, QP-AN của huyện Vũ Quang tiếp tục ổn định và phát triển. Trong số 28 chỉ tiêu về KT-XH mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện đề ra có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2023 ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 1,62% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 15.422 tấn (đạt 118,63% kế hoạch, bằng 110,15% so với năm 2022). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,32 triệu đồng/người/năm (tăng 3,35 triệu đồng so với năm 2022).

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, đối với tiêu chí cấp huyện cơ bản đạt thêm 1 tiêu chí huyện NTM nâng cao (an ninh trật tự - hành chính công), các tiêu chí còn lại nâng mức đạt chuẩn lên 10 - 15%.

Năm 2024, huyện Vũ Quang đề ra 28 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, huyện tiếp tục tập trung cao cho xây dựng NTM, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống Nhân dân; đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội...

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến báo cáo tóm tắt tình hình hình KT-XH năm 2023; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2024.

Huyện cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 3.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,1 triệu đồng/người/năm; phấn đấu đạt chuẩn thêm 3 tiêu chí huyện NTM nâng cao, gồm: quy hoạch, kinh tế và môi trường; xây dựng ít nhất một xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, một xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Vũ Quang dự kiến xem xét, ban hành 6 nghị quyết quan trọng, là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Vũ Quang khóa V sẽ diễn ra trong 1,5 ngày (25 - 26/12). Sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện Vũ Quang bầu.

Sáng 25/12, HĐND huyện Hương Khê khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Cùng dự có các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Khê và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh.

Đai biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện UBND huyện Hương Khê báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết về kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê Từ Thị Hòa phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo đó, với sự thích ứng, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành và toàn dân, năm 2023, Hương Khê cơ bản hoàn thành đạt và vượt 35 chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển KT-XH do HĐND huyện đề ra.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 82,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,19 triệu đồng/người/năm. Đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường. Có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Hương Lâm, Hương Liên); 2 xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh nghiệm thu, công nhân đạt chuẩn NTM (Hà Linh, Điền Mỹ), đạt 100% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Trần Quốc Bảo trình bày báo cáo về tình hình KT-XH, QP-AN năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Năm 2024, huyện Hương Khê đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các quy hoạch đã phê duyệt, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm. Tập trung huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH; tăng cường các biện pháp quản lý thu - chi ngân sách. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; thực hiện có hiệu quả kế hoạch việc làm - dạy nghề; đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, OCOP...

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 25 – 26 /12 với nhiều nội dung quan trọng. Bên cạnh nghe, cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình, HĐND huyện cũng sẽ xem xét, thông qua 8 nghị quyết quan trọng; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri quan tâm...

Văn Chung - Xuân Hoa