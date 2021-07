HĐND huyện Thạch Hà dự kiến thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Những tháng còn lại của năm 2021, bên cạnh thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đặc biệt chú trọng nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 28/7, HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2021, thảo luận các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021 và quyết nghị một số nội dung quan trọng. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Thắng khai mạc kỳ họp.

Thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với phương châm vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa đảm bảo phát triển KT-XH, Thạch Hà đã đạt một số kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, sản xuất vụ xuân 2021 được mùa toàn diện; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Huyện cũng tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đặc biệt, lĩnh vực tài chính ngân sách, tín dụng, thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm thu được nhiều kết quả khả quan. Đến ngày 30/6/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 331 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch UBND tỉnh giao, đạt 65% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 60% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền thuế, phí trên địa bàn đạt gần 70 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 22% cùng kỳ; thu từ tiền sử dụng đất hơn 260 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 74% cùng kỳ.

Nhìn chung, công tác thu ngân sách đầu năm có nhiều khởi sắc. Một số sắc thuế đạt cao như: lệ phí trước bạ đạt 98%; thuế thu nhập cá nhân đạt 74%; thu ngoài quốc doanh đạt 88%...

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trần Đình Nghị báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục được thực hiện đồng bộ và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, nhất là phát triển nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội.

6 tháng đầu năm, Thạch Hà được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Theo đó, các dự án gồm: Trang trại nông nghiệp tổng hợp công nghệ cao 4.0 tại xã Ngọc Sơn; Trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Ngọc Sơn; Showroom ô tô PGS Hà Tĩnh tại Thạch Long.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế như: chưa tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2021; sản xuất nông nghiệp chưa gắn chặt với thị trường tiêu thụ; tiến độ giải ngân một số dự án đầu tư công còn chậm; việc xử lý rác thải sinh hoạt chưa có giải pháp hiệu quả...

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, huyện Thạch Hà đã đưa ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, bên cạnh thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN, huyện đặc biệt chú trọng nhiệm vụ phòng, chống dịch; đặc biệt là tăng cường giám sát, kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện dự kiến thông qua 4 nghị quyết quan trọng, là cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn cho một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

Kỳ họp thứ 2 của HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 1 ngày. Chiều nay, đại biểu thảo luận tại hội trường và thông qua các dự thảo nghị quyết.

Theo báo cáo, vụ lúa xuân vừa qua, Thạch Hà được mùa toàn diện, tổng diện tích sản xuất 8.195 ha/8.100 ha, đạt 101,2% kế hoạch. Năng suất đạt 58,24 tạ/ha và tăng 5,12 tạ/ha so với cùng kỳ, là vụ sản xuất có năng suất cao nhất từ trước đến nay. Tổng sản lượng đạt 47.723 tấn. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 bằng các hoạt động phù hợp trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 12/7/2021, ngành y tế đã lấy hơn 47.000 mẫu xét nghiệm. Triển khai đồng bộ các giải pháp để khống chế, kiểm soát dịch khi phát sinh ca nhiễm mới như kích hoạt cơ sở cách ly y tế tập trung; truy vết F1, F2; lập chốt phong tỏa cách ly y tế tại các thôn, tổ dân phố có ca nhiễm...

Thùy Dương