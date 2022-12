HĐND thành phố Hà Tĩnh quyết nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH năm 2023

Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023...

Sáng 20/12, HĐND TP Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 10 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng năm 2023. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Quý và Trưởng ban KT-XH HĐND thành phố Nguyễn Hữu Nam chủ tọa kỳ họp. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe UBND TP Hà Tĩnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; tóm tắt trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 10, HĐND TP khóa XXI.

Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Tĩnh khóa XXI cũng thông qua tờ trình về việc ban hành một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn TP Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025, tờ trình về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu năm 2023…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Năm 2022, TP Hà Tĩnh hoàn thành và vượt kế hoạch 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,68%. Tổng thu ngân sách đạt 1.172 tỷ đồng (vượt 17% kế hoạch thành phố giao). Toàn thành phố thành lập mới 361 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 2.489 tỷ đồng.

TP Hà Tĩnh cũng phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận, từng bước mở rộng không gian đô thị. Công tác chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh. Toàn thành phố trồng được 23.000 cây xanh tại các tuyến đường, công viên trung tâm, hồ sinh thái…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được TP Hà Tĩnh quan tâm triển khai, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Năm học 2021 - 2022, TP Hà Tĩnh dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chỉ tiêu về cải cách hành chính đều vượt kế hoạch so với chỉ tiêu HĐND TP Hà Tĩnh đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Duy Đức trình bày tóm tắt trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 10.

Năm 2023, TP Hà Tĩnh xác định chủ đề: Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm; tăng cường chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị thông minh; phát triển mạnh mẽ du lịch tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại du lịch".

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,5%, thu ngân sách 1.039 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 63,5 triệu đồng/năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.556 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 0,1 - 0,3%...

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà Trần Thị Trà Giang phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Tĩnh khóa XXI diễn ra trong 2 ngày (20 - 21/12). Dự kiến, sau phiên khai mạc, các đại biểu tiến hành thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn; nghe tiếp thu, giải trình của lãnh đạo TP Hà Tĩnh; thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Phan Trâm