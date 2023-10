“Hiến kế” xây dựng các tác phẩm tham gia Giải Báo chí Quốc gia

Sáng 5/10, tại TP Vinh (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 17 năm Giải Báo chí Quốc gia và chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao. Dự hội nghị có Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung Ương) Tống Văn Thanh; Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) Đặng Thị Phương Thảo; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo hội nhà báo các tỉnh, thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam Đỗ Thị Thu Hằng; đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nghệ An. Tham dự hội nghị về phía đoàn Hà Tĩnh có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải; Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh Võ Xuân Báu, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành và đại diện một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn.