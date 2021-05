Kịp thời bổ sung danh sách cử tri biến động phục vụ bầu cử ở Thạch Hà

Theo đánh giá của các đoàn công tác, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, luật định.

Chiều 19/5, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Thạch Hà.

Đoàn giám sát kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Thạch Hà được triển khai đồng bộ, đúng luật định. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hoàn thành hiệp thương lần 3, chốt danh sách 55 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, 97 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Toàn huyện có 147 khu vực bỏ phiếu, với hơn 105.218 cử tri tham gia bầu cử. Nhìn chung, các bước chuẩn bị tại các cơ sở đều đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, chặt chẽ, bám sát quy định, hướng dẫn của UBBC tỉnh, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và các cơ quan liên quan.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thạch Sơn.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã: Tượng Sơn, Đỉnh Bàn và Thạch Sơn.

Theo đánh giá, các khu vực bỏ phiếu hiện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH, Đại biểu HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên tất cả các kênh, đặc biệt là hệ thống tuyên truyền trực quan, việc trang trí ở nơi bỏ phiếu đảm bảo thẩm mỹ, khí thế.

Đoàn kiểm tra tại nhà văn hóa thôn Tây Sơn (Đỉnh Bàn).

Về cơ bản các địa phương đã đẩy mạnh việc tuyên truyền bầu cử, tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử, trang trí tại các khu vực bỏ phiếu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, công tác phòng chống dịch Covid-19 được xây dựng phương án đảm bảo an toàn.

Nhìn chung, cơ sở vật chất, khuôn viên, trang trí khánh tiết, băng rôn tuyên truyền bầu cử.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đề nghị huyện Thạch Hà tập trung cao cho công tác tuyên truyền; kịp thời khắc phục những thiếu sót đoàn giám sát chỉ ra; gấp rút hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho các điểm bầu cử, bổ sung danh sách cử tri biến động; nắm tình hình dư luận trong Nhân dân; vận động cử tri bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đề nghị huyện Thạch Hà cần chú trọng công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử trong thời gian tới (ảnh chụp tại xã Tượng Sơn).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia bỏ phiếu; gắn công tác chuẩn bị bầu cử với khuyến cáo người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực bầu cử, điểm bỏ phiếu; hoàn thiện điều kiện vật chất tại các địa điểm bỏ phiếu; tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Cũng trong chiều 19/5, Đoàn giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ làm trưởng đoàn đã khảo sát các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Cùng đi có Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ và đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

Đến nay, việc trang trí bên ngoài các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Tân Lâm Hương đã hoàn thành, công tác tuyên truyền trực quan đa dạng với nhiều biển tường, biển vẫy, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt về ngày hội bầu cử.

Địa phương cũng đã hoàn thành việc cấp phát các tài liệu liên quan như thẻ cử tri, phiếu bầu, các biểu mẫu, nội dung phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, chương trình khai mạc và các loại con dấu của ban bầu cử, tổ bầu cử.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ kiểm tra khu vực bàn cử tri lựa chọn đại biểu tại điểm bỏ phiếu thôn Kỷ Các, xã Tân Lâm Hương.

Theo báo cáo của huyện Thạch Hà, đến nay, toàn huyện có 105.218 cử tri tham gia bầu cử; trong đó có 38 cử tri hiện đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, 9 cử tri đang làm nhiệm vụ vòng trong tại 4 khu cách ly. Ngoài ra, còn 940 cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, ngành huyện Thạch Hà trong công tác chuẩn bị bầu cử. Các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, hình thức trang trí các điểm bầu cử bắt mắt; công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo yêu cầu... Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo, xử lý đúng quy định các đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử trên cơ sở giải đáp thấu đáo, đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị Thạch Hà cần tập trung cao, đảm bảo thành công bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Thạch Hà tiếp tục rà soát tất cả các nội dung công việc có liên quan, trên cơ sở đó chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác bầu cử; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, quan tâm rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất khu vực bầu cử để bổ sung, sắp xếp đảm bảo trang trọng, đúng quy định; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh.

P.V - C.T.V