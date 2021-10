Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV thảo luận 2 dự án luật

Các đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã tham gia thảo luận trực tuyến, thảo luận tổ và đóng góp ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự và dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng nay (25/10), đại biểu các tỉnh, thành phố đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành và phạm vi sửa đổi của dự án luật nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời, tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đa số các ý kiến thống nhất chủ trương giao thêm trách nhiệm cho công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm theo khoản 3, Điều 146, BLTTHS. Ngoài ra, đại biểu đưa ra đề nghị cần quan tâm, chú trọng đầu tư cơ cở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ công an xã khi giao thêm trách nhiệm; quy định cụ thể thời hạn công an xã phải chuyển tố giác, tin báo về tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền xử lý; đánh giá thêm việc tạm giữ đối tượng tại trụ sở công an xã đảm bảo luật định; đánh giá năng lực đáp ứng của VKSND trong kiểm sát hoạt động tư pháp của công an xã khi được giao thêm trách nhiệm.

Đại biểu nhất trí việc bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 148; điểm d, khoản 1, Điều 229 và điểm d, khoản 1, Điều 247 BLTTHS.

Đại biểu các điểm cầu tham gia thảo luận trực tuyến (Ảnh chụp màn hình).

Từ cơ sở đó, đại biểu đề xuất giới hạn quy định theo khoản 1, Điều 37 (khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho trường hợp chết của người khác thì phải được người đó đồng ý bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng) chỉ áp dụng đối với nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ.

Các đại biểu đề nghị xem xét thắt chặt việc cấp phép hoạt động cho các tư vấn viên bảo hiểm của các công ty bảo hiểm; có quy định chặt chẽ hơn trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên kết với ngân hàng để tránh tình trạng ép khách hàng mua bảo hiểm mới giải ngân vốn vay, hay đánh tráo khái niệm “Gửi tiết kiệm” và “Tham gia bảo hiểm”.

Cơ quan soạn thảo cần rút ngắn thời gian có hiệu lực của luật thay vì quy định từ ngày 1/7/2023 để luật kịp thời được ứng dụng vào thực tiễn...

Theo chương trình kỳ họp, chiều nay (25/10), Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

