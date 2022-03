Làm tốt cầu nối để đội ngũ nữ doanh nhân Hà Tĩnh tiếp tục cống hiến

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu ghi nhận những nỗ lực của Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dù mới thành lập nhưng hiệp hội đã làm tốt cầu nối để đội ngũ nữ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà tiếp tục cống hiến, đóng góp vào phát triển KT-XH, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng đã tặng hoa chúc mừng và biểu dương Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Được biết, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh được thành lập từ tháng 8/2021, tiền thân là CLB Nữ doanh nhân hoạt động từ năm 2009. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 750 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (ước tính khoảng 15%), 61 hợp tác xã do phụ nữ đứng chủ (8,3%); có 45.362 hộ nữ kinh doanh cá thể (chiếm 85% trong tổng số họ kinh doanh trên địa bàn tỉnh). Thời gian qua, tình hình dịch COVID -19 diễn biến hết sức phức tạp, với vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội đã có nhiều hành động cụ thể. Trước tình hình giá thuê đất năm 2021 tăng quá cao so với năm 2020 trở về trước, hiệp hội tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp và tổng đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh điều chỉnh giảm giá thuê đất, giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực về kinh tế để phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, hiệp hội kiểm tra tiến độ và hiệu quả thực hiện về chính sách hỗ trợ lãi suất ngân hàng, gia hạn nợ, miễn các loại thuế, phí, tiền điện, nước cho các DN, HTX, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng bị dịch bệnh; miễn, giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp đang trả tiền thuê đất hàng năm... Để hỗ trợ thành viên, năm qua, hiệp hội đã phối hợp tổ chức được nhiều lớp tập huấn về nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp; khóa học về thuế, quản trị doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền về bộ chỉ số DDCI – bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, Hiệp hội Nữ doanh nhân còn thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội thông qua công tác tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội. Trong đợt dịch COVID-19 năm 2021, hiệp hội đã kêu gọi được các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp bằng tiền và hiện vật vào Quỹ phòng chống COVID-19 với số tiền gần 5 tỷ đồng. Kêu gọi đóng góp hơn 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học. Hiệp hội cùng với HLHPN tỉnh trao 150 triệu đồng ủng hộ nuôi trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hiệp hội trao ủng hộ chương trình “Vòng tay nhân ái đài” (Truyền hình Hà Tĩnh) số tiền 20 triệu đồng.