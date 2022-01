Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh

Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, Công an Hà Tĩnh sẽ bàn giao 7 trụ sở làm việc cho công an bản giáp biên giới thuộc tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn.