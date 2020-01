Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết, trao quà tại các trại giam

Sáng 13/1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh đến thăm, chúc tết, tặng quà cán bộ, chiến sỹ, phạm nhân các trại giam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến thăm, chúc tết Trại giam Xuân Hà – Bộ Công an (đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn – Thạch Hà – Hà Tĩnh)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc năm mới và mong muốn các phạm nhân cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập với gia đình, xã hội.

Đoàn đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ốm đau bệnh tật.

Những món quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần phạm nhân trên con đường phục thiện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trại giam.

Tại Trại Tạm giam Cầu Đông (phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh), Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh chúc các cán bộ, chiến sỹ đơn vị đón năm mới mạnh khỏe, an khang; nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới. Dịp này, đoàn cũng đã trao quà, động viên, thăm hỏi một số phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Trại trại tạm giam Công an tỉnh đón nhận quà tết và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ngành.

Kiều Minh