Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hà Tĩnh gửi lời chúc mừng đến Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp và các linh mục trong Tòa Giám mục, Giáo phận, giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh đón Giáng sinh 2020 và năm mới 2021 vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Sáng 16/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Cùng đi có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng; Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết.

Chúc mừng Giáng sinh 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vui mừng thông tin đến Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp và các linh mục trong Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh về tình hình phát triển KT-XH của Hà Tĩnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid- 19, lũ lụt lịch sử, song với sự đồng sức, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị và Nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Theo đó, một số chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả khá; xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Có được thành quả này là nhờ vào một phần đóng góp to lớn của các linh mục và bà con Công giáo trên địa bàn Hà Tĩnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Tòa Giám mục Hà Tĩnh

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm của Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025, đồng thời dồn sức khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục kinh tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, cùng chung sức xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh nhà sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của đồng bào ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Hà Tĩnh

Đón nhận tình cảm của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn, Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của tỉnh. Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp khẳng định, đồng bào Công giáo trên địa bàn cũng chính là công dân Hà Tĩnh, bên cạnh chăm lo đức tin cũng luôn đặt mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc, quê hương giàu mạnh; đồng hành với chính quyền địa phương phấn đấu đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Gửi lời chúc mừng năm mới 2021 đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn, Giám mục Nguyễn Thái Hợp bày tỏ sự tin tưởng Hà Tĩnh sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết tặng hoa chúc mừng linh mục Hoàng Biên Cương - Quản hạt Văn Hạnh (xã Thạch Trung)

Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đến chúc mừng Giáng sinh tại Giáo hạt Văn Hạnh; Tu viên Mến Thánh giá Chân Thành (xã Thạch Trung); Giáo xứ Tĩnh Giang (phường Tân Giang).

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng Ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng tại Giáo xứ Tĩnh Giang (phường Tân Giang)

...và Tu viện Mến Thánh giá Chân Thành (xã Thạch Trung)

Nguyễn Oanh- Lê Tuấn