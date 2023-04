Long trọng lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe

Lễ tưởng niệm 55 năm ngày các liệt sỹ hy sinh ở Cầu Nhe (Can Lộc) là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh anh dũng và là dịp để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh và TP Hải Phòng ôn lại truyền thống hào hùng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử Hải Phòng.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Sáng 8/4, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 53 liệt sỹ và khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử Cầu Nhe (huyện Can Lộc). Tham dự lễ tưởng niệm có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến cùng các đồng chí trong BTV thành phố Hải Phòng. Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy...

Chương trình nghệ thuật tại lễ tưởng niệm.

Diễn văn tại lễ tưởng niệm của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã ôn lại truyền thống hào hùng của lịch sử dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử tại Cầu Nhe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đọc diễn văn buổi lễ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hà Tĩnh có vị trí trọng yếu, nhiều địa danh đã đi vào lịch sử, trong đó có Cầu Nhe. Nằm trên tỉnh lộ 12, thuộc địa phận xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Cầu Nhe là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch.

Vào hồi 12 giờ 45 phút ngày 15/4/1968, 53 chiến sỹ - những người con thân yêu của thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc, thuộc Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử (Đoàn 1019) Quân khu 3, Bộ Tư lệnh thành phố Hải Phòng, trên đường hành quân vào Nam chiến đấu đã vĩnh viễn nằm lại Cầu Nhe.

Đại biểu dự buổi lễ.

Sau chiến tranh, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc và thân nhân, đồng đội các liệt sỹ đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Can Lộc. Số còn lại, các anh vẫn đang nằm trong lòng đất Cầu Nhe. Năm 2005, nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ tại Cầu Nhe đã được xây dựng và được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2014.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nói chung và xã Khánh Vĩnh Yên nói riêng, trong 55 năm qua đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người con Hải Phòng đã ngã xuống. Lễ tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 53 liệt sỹ và khánh thành Khu di tích lịch sử Cầu Nhe thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, sự tri ân của Nhân dân đối với những người đã ngã xuống cho độc lập tự do của dân tộc.

Tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 53 liệt sỹ tại Cầu Nhe hôm nay càng thêm ý nghĩa khi sau một thời gian triển khai tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, Khu di tích lịch sử Cầu Nhe đã hoàn thành.

Công trình được Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam (thành phố Hải Phòng) phát tâm công đức với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng để nâng cấp các hạng mục như nhà bia, bức phù điêu, nhà soạn lễ, nhà thắp hương, cổng, hàng rào, chỉnh trang khu mộ, trồng cây xanh…

Ông Nguyễn Thành Lập - Chủ tịch Hội CCB Trung đoàn 5 Yên Tử: Mong muốn tiếp tục được sự quan tâm, tạo điều kiện trong việc tìm kiếm hài cốt các kiệt sỹ đã hy sinh trên mảnh đất Cầu Nhe.

Những việc làm ý nghĩa trên thể hiện tình cảm gắn bó giữa của cấp uỷ, chính quyền, các doanh nghiệp thành phố Hải Phòng với địa phương Hà Tĩnh; sự gắn bó bền chặt giữa các cựu chiến binh Trung đoàn 5 Yên Tử, thân nhân các liệt sỹ với di tích lịch sử Cầu Nhe và Nhân dân xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc.

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty Xăng dầu Giang Nam: Việctu bổ công trình là nghĩa cử, là tấm lòng của đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty Xăng dầu Giang Nam tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày hy sinh của 53 chiến sỹ tại Cầu Nhe, hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Phát huy truyền thống cách mạng và văn hóa trên quê hương anh hùng, những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định; quan hệ đối ngoại mở rộng.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường. Việc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng được quan tâm, chú trọng.

Tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng đã yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, các địa phương tiếp tục quan tâm đến thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng nói chung, đồng đội, thân nhân các gia đình liệt sỹ tại Cầu Nhe nói riêng. Đồng thời, giao Sở VHTT&DL nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT&DL xếp hạng quốc gia đối với di tích Cầu Nhe; tiếp tục quan tâm chỉ đạo bảo tồn và phát huy tốt giá trị của di tích, xây dựng nơi đây thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho Nhân dân.

Trong dịp này, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Hà Tĩnh đã tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng (lãnh đạo TP Hải Phòng trao biểu trưng số tiền cho lãnh đạo Hà Tĩnh)...

... 2 tỷ đồng từ Công ty Xăng dầu Giang Nam...

Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng cũng trao tặng 30 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Can Lộc

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng các phần quà cho thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Trước khi diễn ra lễ tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, TP Hải Phòng, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành cắt băng khánh thành tu bổ Khu tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe...

...và dâng hương tại nhà thờ, nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ.

