Ông Nguyễn Đức Chung bị điều tra liên quan đến ba vụ án

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án.

Ông Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Chung , Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án, trao đổi với phóng viên TTXVN, chiều 11/8, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, cho biết theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án .

Thứ nhất là vụ án “Buôn lậu,” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” “Rửa tiền,” “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai là vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Thứ ba là vụ án “ Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước ” mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác./.

Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Nguyễn Đức Chung Ngày 11/8/2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

