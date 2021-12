Phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh

Sáng nay (15/12), Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc trọng thể tại TP Hà Tĩnh. Báo Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng trình bài diễn văn khai mạc kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các đại biểu HĐND tỉnh,

Kính thưa cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Hôm nay, HĐND tỉnh khoá XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 4. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, vừa phải tập trung thời gian, nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Ngành chăn nuôi bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh gia súc, gia cầm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng, tác động lớn đến việc làm, thu nhập của người lao động.

Trong bối cảnh đó, với sự đổi mới, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Hà Tĩnh đã giành được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế đạt khá so với bình quân chung cả nước. Thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đạt cao. Giải ngân đầu tư công nằm trong nhóm đầu cả nước. Xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là triển khai thực hiện Đề án tỉnh nông thôn mới; có thêm huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới.

Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện; thu hút đầu tư với những tín hiệu tích cực. Có nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào Hà Tĩnh các dự án sản xuất, tạo cơ hội lớn cho tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động. Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 của tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) và Nhà máy sản xuất Cell Pin của tập đoàn Vingroup được triển khai, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ và Nhân dân. Hà Tĩnh đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. triển khai tốt các hoạt động an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Tuy vậy, so với kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng, GRDP bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương có biểu hiện chững lại. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc chưa thật sự hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Năm 2022, là năm cả hệ thống chính trị phải cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề BCH, BTV Tỉnh ủy đã ban hành như xây dựng nông thôn mới, tập trung tích tụ ruộng đất, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp, xây dựng khu kinh tế Vũng Áng… Theo đó, HĐND tỉnh phải đề ra các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện. Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ bàn, quyết định các nhóm vấn đề sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và thu, chi ngân sách năm 2022.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Thông qua các tờ trình, quyết nghị các cơ chế, chính sách quan trọng, trong đó có một số nội dung chủ yếu như: khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới; khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sác; giải pháp tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng và một số chính sách khác.

- Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri; Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền và một số báo cáo quan trọng khác.

- HĐND tỉnh sẽ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề mà đại biểu HĐND đề xuất và cử tri quan tâm.

Đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và chất vấn chất lượng.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà tham gia ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII.

