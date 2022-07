Thẳng thắn, trách nhiệm xây dựng cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu trách nhiệm để xây dựng các cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Báo Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh,

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh đã kịp thời, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung phục hồi, phát triển kinh tế.

Thu ngân sách tiếp tục có những khởi sắc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư chiến lược quan tâm nghiên cứu đầu tư vào Hà Tĩnh. Tiến độ các dự án trọng điểm được đẩy nhanh. Kết quả cải cách hành chính cải thiện đáng kể. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

- Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt thấp; ngành công nghiệp tăng trưởng âm; ngành du lịch, dịch vụ phục hồi khó khăn.

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch. Triển khai thực hiện một số dự án gặp nhiều vướng mắc. Nhiều tồn đọng chậm được giải quyết.

- Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh của ngành y tế chưa có các giải pháp để khắc phục.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII với nhiều nội dung quan trọng. Theo chương trình, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nhóm vấn đề sau:

- Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, kết quả thực hiện đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm; bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026.

- Quyết nghị các cơ chế, chính sách: Điều chỉnh, bổ sung một số khoản phí, lệ phí; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm;

Cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực y tế công lập trên địa bàn tỉnh; phân định các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 245 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và bàn, quyết định một số nội dung khác.

- Xem xét, cho ý kiến báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; báo cáo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền.

- HĐND tỉnh sẽ thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề đại biểu Hội đồng và cử tri quan tâm.

Đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm để xây dựng các cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, HĐND tỉnh mong muốn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà tham gia ý kiến, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVIII.