Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn để ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh

Kết luận Hội nghị trực tuyến với 27 tỉnh, thành phố phía Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 6 mục tiêu quan trọng trong thời gian tới và chỉ đạo các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn để nhanh chóng, kịp thời ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp hơn.

Thủ tướng yêu cầu tận dụng tối đa những “giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng” khi đang thực hiện cách ly, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa để mang lại cuộc sống bình thường, bình yên cho nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 6 mục tiêu quan trọng trong thời gian tới và chỉ đạo các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn để nhanh chóng, kịp thời ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp hơn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố khu vực phía nam từ Phú Yên đến Cà Mau về những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong phòng chống dịch COVID-19 trước bối cảnh tình hình dịch bệnh tại các địa phương này tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM và các địa phương cho biết đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch, tập trung nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm theo sự điều phối thống nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đề nghị Bộ Y tế có sổ tay hướng dẫn từng nội dung chống dịch và tổ chức tập huấn cho lực lượng chống dịch. Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu khống chế, giữ sạch các vùng an toàn ở phía bắc, tăng cường sàng lọc, cách ly F0, hạ mức độ nguy cơ ở khu vực phía nam. Đồng Tháp quyết tâm trả kết quả xét nghiệm PCR trong 18 giờ. Tiền Giang bày tỏ sự thống nhất cao và đánh giá hướng dẫn mới của Bộ Y tế về thí điểm cách ly F1, quản lý, điều trị F0 tại nhà là rất kịp thời trong tình hình hiện nay.

Trước tình hình số ca bệnh tăng nhanh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Long An… tập trung lấy mẫu, xét nghiệm tại các khu phong toả, tăng cường hoạt động tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng liên ngành để kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi vi phạm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Các tỉnh đang khẩn trương rà soát, lập phương án tăng cường thêm hàng nghìn giường điều trị, hàng chục nghìn chỗ cách ly, để sẵn sàng cho diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn nữa.

Để đảm bảo đời sống cho người dân khi thực hiện giãn cách xã hội, nhiều tỉnh đã đa dạng hoá các kênh, hình thức cung cấp lương thực, thực phẩm; nhanh chóng hỗ trợ người lao động tự do, đối tượng khó khăn, người nghèo… theo Nghị quyết 68/NQ-CP; tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, yêu cầu của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Các địa phương đặc biệt quan tâm vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp nhưng phải tuyệt đối an toàn. Nhân rộng mô hình “3 tại chỗ” (ăn nghỉ tại chỗ, cách ly tại chỗ, sản xuất tại chỗ); “hai điểm, một con đường” (nếu nơi sản xuất không có nơi bố trí ăn nghỉ thì phải bố trí bên ngoài và tổ chức xe đưa đón tập trung từ nơi nghỉ đến nơi sản xuất).

Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho rằng, một trong những ưu tiên phòng, chống dịch là bảo đảm an toàn cho hệ thống vận tải biển, cảng biển, hoạt động dầu khí, một số dự án lớn đang triển khai trên địa bàn… và đề nghị có gói vaccine phòng COVID-19 cho người lao động đang làm việc tại những nơi này.

Các địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương, Bộ Y tế về phương hướng phòng, chống dịch phù hợp với thực tiễn địa bàn; hỗ trợ nguồn sinh phẩm, máy móc xét nghiệm, nhân lực cho công tác điều trị, truy vết, lấy mẫu… Các tỉnh đề xuất được phân bổ thêm vaccine phòng COVID-19 và sẽ xây dựng kế hoạch triển khai việc tiêm vaccine được nhanh chóng nhằm thiết lập thêm những phòng tuyến, khu vực an toàn.

Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, giãn cách xã hội

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ tổ chức và công bố các “luồng xanh” hàng hóa quốc gia, liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa trên nguyên tắc giảm thiểu các thủ tục, nhanh nhất, thuận lợi nhất. Từng địa phương phải xây dựng “luồng xanh” của mình để lưu thông hàng hóa đi, đến hoặc đi qua địa phương… Bộ trưởng nêu thực tế, nhiều tỉnh thông thoáng, nhưng có nơi lại ách tắc, cần rút kinh nghiệm và tham khảo cách làm của các địa phương khác.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 9.000-10.000 tấn thực phẩm và đồ tươi sống mỗi ngày, trong khi lượng hàng dự trữ tới 120.000 tấn, tức là đã đủ 12 ngày. Tuy nhiên, do một số biện pháp chống dịch như dừng các chợ truyền thống nên người dân gặp khó khăn hơn trong mua sắm. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, sẽ phân công các cơ quan hai bên phối hợp hằng ngày để giải quyết các vấn đề khó khăn, sẵn sàng cung ứng đủ hàng hóa cho các địa phương, chống găm hàng ép giá, đẩy mạnh sản xuất “4 tại chỗ” các mặt hàng thiết yếu…

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đến nay, cơ bản các địa phương đã triển khai tốt Nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người dân, như Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 15/7 hoàn thành hỗ trợ 216.000 lao động tự do, Long An triển khai việc hỗ trợ người dân ngay trong tối ngày 11/7 theo yêu cầu của Thủ tướng tại cuộc làm việc cùng ngày. Nhưng một số địa phương vẫn chưa kịp thời, thậm chí chờ HĐND họp…trong khi hướng dẫn đã có đầy đủ. Các địa phương cần đẩy nhanh hơn việc này để kịp thời san sẻ, hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn.

Về khó khăn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, các địa phương đủ điều kiện chỉ định thầu trong tình huống cấp bách.

Các ý kiến tại cuộc họp đều nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, giãn cách xã hội nếu áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhắc lại cảnh báo, số ca lây nhiễm sẽ tăng mạnh trong những ngày tới, vì vậy, các địa phương phải rà soát lại, tiết kiệm chi tiêu, chuẩn bị nguồn quỹ để chủ động mua đầy đủ sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị điều trị, chống dịch. Lãnh đạo cấp uỷ các cấp phải thực hiện giao ban ngắn hàng ngày để nắm sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thực tế, tháo gỡ kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh phải thực hiện nghiêm việc cập nhật tình hình dịch bệnh lên hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu, điều tra dịch tễ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chống dịch, cũng như truy vết, lấy mẫu xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh phải thực hiện thật nghiêm việc cập nhật tình hình dịch bệnh lên hệ thống thông tin, phân tích dữ liệu, điều tra dịch tễ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chống dịch, cũng như truy vết, lấy mẫu xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Trước đây chúng ta chủ động tấn công, khoanh vùng, dập ngay các ổ dịch, nhưng trước tình hình hiện tại, các giải pháp phải theo 2 mũi. Mũi thứ nhất là giữ thật chặt các “vùng xanh” còn an toàn và nếu giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm. Mũi thứ hai là truy vết, xét nghiệm, nhanh chóng bóc ngay F0 ra khỏi các ổ dịch, làm sạch địa bàn, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh để “vùng đỏ” dần thành “vùng xanh”.

Để giải quyết việc lưu thông hàng hoá, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thống kê toàn bộ lái xe đường dài, tập trung tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng này. Bộ Y tế nghiên cứu, rà soát lại quy định xét nghiệm định kỳ cho lái xe vận tải hàng hoá.

Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chia sẻ khó khăn trong những ngày giãn cách; có các phương án phân phối hàng hoá đến người dân, tổ chức các điểm bán hàng an toàn…

Tận dụng ‘giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng’

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tận dụng “giờ vàng, ngày vàng, tuần vàng” để thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn. Cơ bản đồng tình với các ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng lưu ý, nhấn mạnh một số nội dung.

Các ý kiến thống nhất đánh giá tình hình đang diễn biến hết sức phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, ĐBSCL, Đông Nam Bộ và một số tỉnh duyên hải miền Trung. Dự báo trong những ngày tới, tình hình có thể phức tạp hơn nếu không có những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả.

Thời gian vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch đã nỗ lực hết mình, đặc biệt là các đồng chí bí thư, chủ tịch, lãnh đạo các cấp, thể hiện rất rõ tinh thần nêu gương, tất cả vì tính mạng, sức khỏe nhân dân, huy động được cả hệ thống chính trị và kêu gọi, vận động, truyền cảm hứng cho nhân dân và các doanh nghiệp vào cuộc để phòng chống dịch và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tại những nơi có điều kiện.

Nhờ vậy, mặc dù biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh, mạnh, khó lường, tình hình diễn biến phức tạp trên diện rộng, cơ sở vật chất còn hạn chế, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm do chưa có tiền lệ, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ĐBSCL, Đông Nam Bộ đã thực hiện được những biện pháp hết sức thiết thực, cụ thể và đạt được những kết quả nhất định.

Các kết quả này thể hiện qua số liệu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì an ninh trật tự, từng bước đạt kết quả tích cực trong ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cùng với đó, tập trung cứu chữa các bệnh nhân để hạn chế tối đa tử vong, không để nhân dân thiếu ăn, thiếu mặc. Tích cực giải quyết các chính sách cho người lao động, người sử dụng lao động một cách hiệu quả khi áp dụng Chỉ thị 16. Các bộ trưởng bám sát tình hình, không câu nệ thời gian, thủ tục, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm các nhu cầu phòng chống dịch, lưu thông hàng hóa, trật tự an toàn xã hội. Các địa phương cũng tổ chức đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tại những nơi an toàn, có điều kiện, hạn chế tối đa đứt gãy chuỗi cung ứng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương và các bộ, ngành đã làm tốt chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như có nơi, có lúc chưa bám sát diễn biến tình hình, chưa dự báo, lường hết được những khó khăn, đặc biệt là sự lây lan nhanh của biến chủng virus mới. Có nơi, có lúc bị động, lúng túng, thậm chí bất ngờ, một bộ phận người dân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, chưa chấp hành nghiêm các quy định, nhất là quy định, hướng dẫn phòng chống dịch. Những điều này khiến kết quả phòng chống dịch tại một số địa phương chưa cao, chưa được như mong muốn.

Việc thực hiện Chỉ thị 16 chưa lường hết được những khó khăn và khả năng đáp ứng của các địa phương nên xảy ra cục bộ một số vấn đề. Việc đáp ứng các yêu cầu về y tế trong phòng chống dịch về tổng thể là tốt nhưng có nơi, có lúc thiếu hụt. Lưu thông hàng hóa có nơi, có lúc còn ách tắc, khan hiếm hàng hóa và các nhu yếu phẩm cần thiết, để người dân kêu ca, phàn nàn. Hướng dẫn của các bộ, ngành có lúc chưa kịp thời, thống nhất nên thực hiện lúng túng. Thông tin chưa toàn diện, đầy đủ, thiếu phân tích, cộng với tác động của các thế lực thù địch, các phần tử xấu… dễ làm một số người dân hoang mang, dao động, lo lắng.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cấp, các ngành phải phân tích, mổ xẻ nghiêm túc, kịp thời khắc phục những hạn chế nói trên để làm tốt hơn.

Dự báo sắp tới, diễn biến dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam còn phức tạp, khó lường, các ca lây nhiễm có thể tăng lên. Còn các ổ dịch tiềm ẩn, chưa phát hiện hết trong cộng đồng. Nếu không có giải pháp tốt thì dễ xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Việc thực hiện Chỉ thị 16 nếu không nghiêm dễ dẫn tới chủ quan và gây ra hậu quả nặng nề hơn, do đó, phải có giám sát, kiểm tra, đôn đốc, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, các chuỗi cung ứng có thể bị tác động mạnh. Đời sống, sinh hoạt của một bộ phận nhân dân trong khu vực cách ly, thực hiện Chỉ thị 16 có thể bị tác động cả về vật chất và tinh thần. Thủ tướng yêu cầu, cần xác định các vấn đề nói trên để chuẩn bị tốt hơn.

Thủ tướng nêu rõ 6 mục tiêu trong thời gian tới. Theo đó, quyết tâm ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh ĐBSCL, Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân là trên hết, trước hết, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống; tập trung cứu chữa các ca bệnh, hạn chế thấp nhất các ca tử vong. Giữ vững tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an sinh xã hội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kiểm soát chặt chẽ biên giới và các khu cách ly, phong tỏa. Nhanh chóng ổn định tình hình để nhân dân trở lại sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường. Bảo vệ vững chắc các nhà máy, khu công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu và toàn quốc.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cấp, các ngành bám sát các mục tiêu này, căn cứ tình hình cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ tinh thần nhất quán chống dịch như chống giặc, tích cực, hiệu quả hơn nữa trong chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phải thể hiện rõ nét là nơi tin cậy nhất của Nhân dân

Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ tinh thần nhất quán chống dịch như chống giặc, tích cực, hiệu quả hơn nữa trong chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Trong đó, lấy phòng dịch là chiến lược, cơ bản, lâu dài, quyết định. Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân để cùng nhau chống dịch, thực hiện các quy định, quy chế, quy trình đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn. Phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, chủ động của các cấp, các ngành đến tận cơ sở, từng cơ quan, đơn vị, nhà máy.

Công tác xét nghiệm phải chủ động, nhanh chóng, khoanh vùng, bao vây, dập dịch hiệu quả ở những nơi nguy cơ cao, những nơi có dịch bệnh, đặc biệt là những nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên đã được quy định, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả, khoa học, không gây phiền hà cho nhân dân, không gây ách tắc giao thông, không gây lây nhiễm cho cộng đồng.

Các bộ, ngành, cơ quan có trách nhiệm liên quan phải phối hợp chặt chẽ cùng cộng đồng doanh nghiệp, huy động sức mạnh của toàn dân, cả hệ thống chính trị để tăng cường ứng dụng các công cụ công nghệ một cách chặt chẽ, rộng rãi, tất cả vì sức khoẻ, lợi ích của nhân dân. Đây cũng là cơ hội đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số, xã hội số.

Quan điểm thứ hai, trong lúc này, với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có diễn biến dịch bệnh phức tạp, ưu tiên số 1 là tập trung phòng chống dịch hiệu quả, nhưng không bỏ qua những cơ hội tận dụng được để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thủ tướng lưu ý chỉ những nơi nào đủ điều kiện an toàn mới đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Quan điểm thứ ba, tình hình mới phải có cách tiếp cận mới, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, căn cứ điều kiện cụ thể để đưa ra những quyết sách, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phát huy tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và cả trong nhân dân, doanh nghiệp. Phòng, chống dịch theo hướng tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; góp phần chống dịch là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người dân; nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thứ tư, cấp uỷ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp, các ngành phải thể hiện rõ nét là nơi tin cậy nhất của nhân dân, là nơi có thể biến khó khăn, thách thức thành động lực để phấn đấu, trưởng thành, phục vụ nhân dân tốt hơn. Từ sự tin tưởng của nhân dân, chúng ta kêu gọi, truyền cảm hứng cho nhân dân ủng hộ, tham gia, cùng nhau thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, sản xuất kinh doanh.

Thứ năm, mỗi xã phường, nhà máy, cơ quan, đơn vị là một pháo đài chống dịch; mỗi người dân là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống dịch.

Thứ sáu, phải kế thừa, phát huy các biện pháp hiệu quả, thành quả, bài học kinh nghiệm hay, cách làm tốt, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Lập bộ phận chỉ huy tiền phương nếu cần thiết

Về các nhiệm vụ giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh một số điểm.

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung thống nhất, xuyên suốt. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp phải được tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, đủ dũng cảm, có đủ khả năng quyết định những vấn đề có tính chất đột phá, đột xuất, bất ngờ. Các địa phương phải thực hiện giao ban hằng ngày để nắm bắt tình hình, dự báo, rút kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chống dịch, biểu dương những người làm tốt, xử lý kịp thời những người làm chưa tốt.

Thứ hai, cấp uỷ, chính quyền phải bám sát, nắm chắc, dự báo đúng tình hình để chỉ đạo quyết liệt và quyết định các biện pháp phù hợp. “Khi nào quyết định áp dụng biện pháp gì, ở đâu, bao lâu phải rất cụ thể. Khi đã quyết định thì phải chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thật nghiêm, kiểm tra giám sát thật chặt chẽ, không được buông lỏng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ: Càng khó khăn, càng phức tạp, càng nhạy cảm, càng phải giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe để đưa ra quyết định phù hợp với tình hình, hợp lòng dân, có tính khả thi cao, hiệu quả rõ rệt. Từ đó, bổ sung các biện pháp phù hợp với thực tế, có hiệu quả, kể cả các biện pháp cao hơn quy định của Trung ương, Bộ Y tế. Mọi quy định chưa thể phủ hết các vấn đề đặt ra trong phòng, chống dịch, do vậy các địa phương phải linh hoạt sáng tạo để thực hiện.

Thứ ba, các địa phương có nhiều nguồn lây thì phải tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi có dịch, dập dịch nhanh nhất có thể, sớm ổn định tình hình. Những nơi an toàn và đủ điều kiện có thể chỉ đạo tập trung cho sản xuất. Sản xuất an toàn cũng để chống dịch và chống dịch tốt cũng để giúp phát triển sản xuất

Thứ tư, những địa phương có ít ca nhiễm thì tập trung dập dịch, không để lây lan, bùng phát diện rộng, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời tận dụng mọi cơ hội có thể để thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo tinh thần “3 tại chỗ”.

Thứ năm, các tỉnh phải thành lập các trung tâm cứu trợ, đường dây nóng, tổ tình nguyện để hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi khi người dân cần trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Thứ sáu, cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa các bộ, ngành với địa phương để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Bộ Giao thông vận tải bảo đảm giao thông thông suốt, không để ách tắc vận tải hàng hoá. Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng, phân phối hàng hoá đầy đủ. Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm hoạt động thông suốt các công cụ công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường sản xuất hàng hoá, cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân đang thực hiện giãn cách xã hội. Bộ Y tế đáp ứng các yêu cầu liên quan đến bảo đảm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị chống dịch, nhân lực y tế… Bộ Tài chính tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tháo gỡ những vấn đề liên quan đến thủ tục đấu thầu, đấu giá. Các bộ ngành nếu cần thiết có thể lập bộ phận chỉ huy tiền phương, dứt khoát không thể tình trạng thiếu hụt cục bộ, ách tắc cục bộ, khó khăn cục bộ.

Thứ bảy, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thông tin sai lệch, kích động.

Thứ tám, các địa phương căn cứ vào quy định của Điều 22 Luật Đấu thầu để thực hiện mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch. “Lãnh đạo các địa phương phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thẩm quyền, đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người dân lên trên hết, trước hết, vì lợi ích chung để quyết định làm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tinh thần gương mẫu”, Thủ tướng nói.

Thứ chín, các địa phương chủ động hơn nữa trong chuẩn bị nguồn lực về con người, tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, tay nghề để đáp ứng yêu cầu chống dịch sát với tình hình thực tế.

Thứ mười, các địa phương phải chuẩn bị các kịch bản, phương án cao nhất cho tình hình diễn biến xấu hơn, không để bị động, lúng túng; cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết để tập trung cho phòng, chống dịch, mua trang thiết bị, bồi dưỡng cho lực lượng chống dịch tuyến đầu, tập trung cho mua vaccine.

Thủ tướng đề nghị các địa phương phát huy những điểm tốt trong thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, tiếp tục bổ sung các nhóm đối tượng cần hỗ trợ. Các tỉnh có báo cáo hằng ngày để thấy hiệu quả đến với người dân như thế nào, nơi nào làm tốt, nơi nào làm chưa tốt. Tận dụng nguồn lực tiết kiệm dành cho việc phòng chống dịch để xử lý những vấn đề phát sinh mà quy định chưa có.

Mười một, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 hay những biện pháp cao hơn, các địa phương phải làm tốt công tác tuyên tuyên truyền, vận động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để giảm bớt những khó khăn, bức xúc cho người dân. Thông tin về dịch bệnh phải nhanh chóng, kịp thời, có phân tích, đánh giá để người dân hiểu đúng, tin tưởng và tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”.

Mười hai, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ hợp lý, hiệu quả nguồn vaccine phòng COVID-19, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm ở những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, tập trung cho các chuỗi cung ứng, công nhân trong các khu công nghiệp… “bảo vệ an toàn các pháo đài này từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K+vaccine.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, để có hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, tập trung trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đấy trong phòng, chống dịch cùng như thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thực hiện bằng được mục tiêu nhanh chóng, kịp thời kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa lại cuộc sống bình yên, trạng thái bình thường cho nhân dân, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế đề nghị các địa phương căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ giải pháp, bổ sung các biện pháp phù hợp; có thể thí điểm, nhân rộng những giải pháp, cách làm, mô hình hiệu quả. Thực hiện việc chủ động đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 theo hướng dẫn cuả Ban Chỉ đạo Quốc gia để xây dựng phương án ứng phó cho phù hợp, trong đó chia làm 4 mức độ: nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới. Khoanh vùng phạm vi rộng ngay khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 để điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và đánh giá nguy cơ, sau đó thực hiện việc phong tỏa hẹp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Tiếp rà soát năng lực xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm. Tổ chức, điều phối công tác lấy mẫu theo khu vực nguy cơ, trong đó tại khu vực nguy cơ rất cao (khu vực phong tỏa), lấy mẫu toàn bộ người dân 3 ngày/lần tại nhà ở/hộ gia đình để xét nghiệm. Tại khu vực nguy cơ cao, lấy mẫu toàn bộ người dân 7 ngày/lần (có thể tăng tần suất nếu cần) tại nhà ở/hộ gia đình. Thực hiện hướng dẫn mới về quản lý cách ly và quản lý, điều trị ca bệnh (F0). Tiếp tục xây dựng kế hoạch thu dung điều trị cho các tình huống có nhiều trường hợp mắc COVID-19; lựa chọn xây dựng bệnh viện dã chiến nhằm tận dụng hết được nguồn lực, cơ sở vật chất và thuận tiện trong vận hành bệnh viện; nâng công suất điều trị bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị phù hợp với tỷ lệ bệnh nhân nặng; thực hiện nghiêm việc phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID19 an toàn, hiệu quả và đảm bảo độ bao phủ tiêm chủng, để giảm nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ tăng nặng bệnh và giảm tử vong. Ưu tiên tiêm đủ liều cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người trên 65 tuổi, người có bệnh nền và công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Theo Hà Văn - Đình Nam/chinhphu