Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần có nhận thức, giải pháp chống dịch mới

Nhận định tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ cần “dứt khoát không được để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế - xã hội và khủng hoảng truyền thông.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 30/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa XV quyết nghị tại Kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có các thành viên Chính phủ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Xã hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; lãnh đạo các ngành, cơ quan liên quan.

Dự hội nghị tại đầu cầu các địa phương là Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố và các ban, ngành đơn vị liên quan.

Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đợt dịch COVID-19 thứ 4 này đã trải qua gần 100 ngày. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng tình của đồng bào, chiến sỹ và cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng, chống dịch đã đạt được những kết quả tích cực, dịch bệnh một số nơi đã được đẩy lùi.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội đã vào cuộc mạnh mẽ, thiết thực đối với “cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.”

Ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã có Nghị quyết chung, dành nhiều thời lượng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt cho phép áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn, kể cả những nội dung chưa được quy định trong luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, để trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ có nghị quyết về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Bộ Y tế nhận định tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới số ca nhiễm sẽ có xu hướng “đi ngang,” sau đó giảm dần nhưng vẫn ở mức cao, nếu tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và thực hiện cách ly, phong tỏa nghiêm ngặt, giảm giao lưu, tiếp xúc, do dịch bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, qua nhiều vòng lây nhiễm và lây lan đến nhiều địa điểm, khu vực trong thời gian dài.

Tại các tỉnh lân cận với Thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Long An có mô hình lây lan tương tự ở giai đoạn đầu. Số ca mắc mới sẽ tiếp tục gia tăng, tuy nhiên do áp dụng các biện pháp giãn cách sớm, dân số và mật độ dân cư không cao như Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy diễn biến dịch bệnh sẽ giảm mức độ phức tạp.

Tại các tỉnh khác tại khu vực phía Nam dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng nhanh nếu không triển khai các biện pháp giãn cách, truy vết kịp thời, hiệu quả; cùng với đó là tình trạng quá tải của hệ thống y tế, nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch, điều trị người bệnh.

Tại Hội nghị, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về tình hình dịch bệnh; những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học của thành công, chưa thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, biện pháp đã áp dụng trong thời gian qua; phân tích, dự báo tình hình dịch và nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Có nhiều vấn đề được các đại biểu đề cập như việc kiểm soát người dân di chuyển từ vùng dịch về các địa phương; vấn đề lưu thông hàng hóa giữa các địa phương, biện pháp phòng, chống dịch đối với lái xe; tổ chức và phòng, chống dịch cho lực lượng tình nguyện phòng, chống dịch; vấn đề phân bổ, tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên; phân loại, tổ chức điều trị hợp lý, hiệu quả điều trị bệnh nhân COVID-19; vấn đề huy động người dân vào cuộc mạnh mẽ hơn trong phòng, chống dịch.

Đặc biệt, các đại biểu thảo luận sâu về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, trong đó có một số biện pháp cấp bách, mạnh hơn hiện nay và có những nội dung chưa được quy định trong luật.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến hết sức tập trung, tâm huyết, có chất lượng, thể hiện tinh thần xây dựng cao của các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, huy động được cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp cùng vào cuộc tích cực, đã thu được những thành quả nhất định trong phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở thời gian qua như: có lúc, có nơi việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch còn bất cập, kém hiệu quả; có nơi, có lúc còn lơ là, chủ quan mất cảnh giác với dịch bệnh, song cũng có nơi, có lúc mất bình tĩnh, lo sợ, hoảng hốt, thiếu tỉnh táo khi dịch bệnh bùng phát; việc thực hiện “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch có nơi còn yếu nên khi dịch bùng phát, lây lan mạnh thì không đáp ứng kịp; một bộ phận người dân nhận thức về dịch bệnh và biện pháp phòng, chống chưa thấu đáo, nên ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa nghiêm; việc quản lý, kiểm tra, giám sát của một số nơi chưa tốt; một số địa phương thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 còn “chập chờn.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những bài học cần rút ra để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả hơn như tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thống nhất, linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn; tổ chức thực hiện nghiêm; giám sát chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp và quy định; xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm.

Các cấp, ngành cần phối hợp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo quy định. Khi tình hình diễn biến phức tạp phải phân loại, phân tầng bệnh nhân để tập trung nguồn lực cứu chữa phù hợp, hiệu quả, giảm tối đa ca tử vong; không để thiếu trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là ôxy, máy thở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam và miền Trung. Trong khi đó, dịch bệnh trên thế giới cũng diễn biến hết sức phức tạp, nhất là biến chủng Delta bùng phát mạnh, lây lan nhanh và nhiều ca tử vong tại nhiều nước, kể cả các quốc gia đã đạt tỷ lệ tiêm chủng cao.

COVID-19 là dịch bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa nên “cuộc chiến” phòng, chống dịch còn trường kỳ, ngay cả khi đã có vaccine. Do đó, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách thực chất, sát với tình hình thực tế, trên tin thần “bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo” để có nhận thức, cách tiếp cận, giải pháp mới trong phòng, chống dịch để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.”

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, chúng ta tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, lấy việc phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho người dân là trước hết, trên hết, song cũng nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh tại một số nơi an toàn, đủ điều kiện, mục tiêu cuối cùng là đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

“Dứt khoát không được để khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế-xã hội và khủng hoảng truyền thông,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải thực hiện nghiêm, hiệu quả các kết luận, nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo, lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch. Khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 30/2021/QH15 đáp ứng yêu cầu tình hình và nguyện vọng của người dân.

Theo đó, các bộ, ngành, các cấp cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đưa ra các biện pháp phù hợp, thực hiện hiệu quả. Trên tinh thần vừa thực hiện, vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện, không cầu toàn, không nóng vội, nếu có vướng mắc thì khẩn trương báo cáo để tháo gỡ; bám sát thực tiễn, phân cấp, phân quyền gắn với giám sát và xử lý để chống tiêu cực, tham ô, lãng phí, quan liêu; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm từng vấn đề, nội dung công việc.

Đối với các vấn đề cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo: Tại các khu vực thực hiện giãn cách xã hội, các ngành, địa phương tổ chức tốt, hỗ trợ tối đa nhu yếu phẩm cho người dân vùng giãn cách xã hội; đáp ứng mọi yêu cầu về y tế cho người dân mọi lúc, mọi nơi.

Tại các tỉnh, thành phố có dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ tử vong cao thì phải thực hiện phong tỏa, cách ly triệt để, kết hợp với các biện pháp khác để kìm chế, đẩy lùi dịch bệnh, chữa trị kịp thời, hiệu quả, giảm tối đa ca tử vong.

Khi có diễn biến xấu, cần tăng cường lực lượng, nguồn lực cho hồi sức cấp cứu ở mức cao hơn; tăng cường hơn nữa nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác công-tư trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng đề nghị các ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất, nhập khẩu thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19; tăng cường chuyển giao công nghệ sản xuất máy thở phục vụ điều trị bệnh nhân; tiếp tục huy động lực lượng, bổ sung kiến thức cho các lực lượng y tế tham gia cứu chữa cho bệnh nhân; đồng thời động viên, bảo đảm điều kiện làm việc đầy đủ cho đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, chuyên gia, nhân viên kỹ thuật tham gia phòng, chống dịch.

Ngoài tiếp tục thực hiện “ chiến lược vaccine ,” trong đó tiếp tục tổ chức tiêm vaccine hiệu quả và an toàn; rút gọn thủ tục hành chính để nghiên cứu, sản xuất, công nhận vaccine sản xuất trong nước, Thủ tướng yêu cầu các ngành, địa phương cần thay đổi chính sách ưu tiên tiêm vaccine.

Cùng với ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, tình nguyện viên, Tổ phòng, chống COVID cộng đồng… thì cần ưu tiên cho địa phương đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp và địa bàn quan trọng như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính xem xét phân bổ tài chính cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần cân đối, tiết kiệm, nhất là tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, tiết kiệm các kinh phí hội họp dồn cho phòng, chống dịch.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong điều kiện thực tế đất nước... Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đóng góp vào dự thảo để Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết của Chính phủ thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân, doanh nghiệp cả nước đã đồng hành trong “cuộc chiến phòng, chống COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống nhân văn “lá lành, đùn lá rách” trong lúc khó khăn, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

