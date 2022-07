Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Phát biểu chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của toàn lực lượng trong suốt thời gian qua, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022), sáng 20/7, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần. Tiếp đoàn có Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đánh giá cao vai trò của lực lượng công an chính quy trong đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở, những nỗ lực của toàn lực lượng trong việc hoàn thành 2 dự án thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Trần Tú Anh phát biểu chúc mừng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, thường xuyên quan tâm, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT.

Tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Thường trực HĐND tỉnh.

Cảm ơn sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, lực lượng Công an Hà Tĩnh nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng tiếp tục đoàn kết, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo bình yên cho cuộc sống Nhân dân và phát triển KT-XH của tỉnh.

Anh Cường