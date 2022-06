Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng phân cấp, phân quyền

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ngành rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành để tiếp tục triển khai hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Đại biểu dự cuộc họp.

Những tháng đầu năm, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ KT-XH trong bối cảnh nhiều khó khăn do tác động dịch COVID-19; giá cả nguyên, nhiên liệu tăng mạnh; thời tiết diễn biến khó lường. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã bám sát Chương trình hành động, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành, BTV Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; chủ động, linh hoạt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với diễn biến tình hình và các vấn đề mới phát sinh.

Nhờ đó, một số chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 10.638 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3 tỷ USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm.

Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực. Theo đó, có gần 600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 4.660 tỷ đồng; 227 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23%); 10 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó 9 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.600 tỷ đồng, 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3 triệu USD.

Hoạt động du lịch, dịch vụ từng bước phục hồi. So với cùng kỳ năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng năm 2022 ước đạt 23.500 tỷ đồng, tăng gần 10%; tổng lượng khách tham quan đạt 450.000 lượt, tăng 36,5%; tổng lượng khách lưu trú đạt 80.500 lượt, tăng 23%.

Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm. Thể thao đạt thành tích cao tại SEA Games 31; giáo dục mũi nhọn đạt được nhiều kết quả tốt. Chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, tạo việc làm… được triển khai đồng bộ, kịp thời. Tình hình quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ số chưa đạt như kỳ vọng. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt thấp (ước đạt 0,08%). Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng ước giảm trên 7%. Tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công còn thấp (ước đạt 33% kế hoạch). Sản xuất lúa vụ Xuân 2022 đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ sản xuất, tuy nhiên, cuối vụ thời tiết diễn biến bất thường nên sản lượng đạt hơn 33,4 vạn tấn (thấp hơn năm 2021).

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe dự kiến chương trình và một số nội dung trình Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trình bày các nội dung dự kiến trình Kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra giữa tháng 7/2022, sẽ xem xét 22 loại báo cáo, 17 tờ trình và dự thảo nghị quyết về một số nội dung quan trọng như: Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực y tế - dân số; chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm; quy định chi tiết nhiệm vụ chi ngân sách các cấp về bảo vệ môi trường…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu phân tích những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng đầu năm. Đồng thời, dự báo tình hình thời gian tới, đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và góp ý một số nội dung dự kiến trình Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục tập trung công tác thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai trên địa bàn; khai thác lợi thế du lịch; dồn sức cho xây dựng nông thôn mới, nhất là tại huyện Hương Khê; đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển…

6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ KT-XH gặp nhiều khó khăn do chịu nhiều yếu tố tác động. Tăng trưởng kinh tế đầu năm đạt thấp do lĩnh vực công nghiệp gặp khó, sản lượng thép và điện sản xuất đạt thấp. Về giải ngân vốn đầu tư công, giai đoạn đầu năm do các dự án còn thực hiện các hồ sơ, thủ tục nên tỷ lệ đạt thấp. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cam kết đến hết tháng 12 sẽ giải ngân đạt tỷ lệ 100%. UBND tỉnh sẽ đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải