Vũ Quang chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp

Thời gian tới, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ bầu cử cấp huyện, cấp xã triển khai công tác bầu cử theo đúng tiến độ, kế hoạch; lên phương án, kịch bản phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt trong tình hình mới.

Chiều nay (5/5), Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở quy mô dân số theo luật định, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu trong nhiệm kỳ là 30 người, số lượng đại biểu HĐND cấp xã là 190 người, đảm bảo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu theo quy định.

Đến nay, 100% xã, thị trấn đã thực hiện xong việc niêm yết tiểu sử tóm tắt của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại 79 thôn, tổ dân phố và các địa điểm trung tâm hành chính cấp huyện, cấp xã.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong tháng 5.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Toàn huyện đã xây dựng được 82 pano cỡ lớn; 1.333 áp phích; 178 khẩu hiệu, băng rôn; 8.232 cờ các loại.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Trên địa bàn không xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự, không có đơn thư khiếu nại liên quan đến những người tham gia ứng cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trần Bình Lâm thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử huyện yêu cầu các cấp, ngành, tiểu ban bầu cử cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức bầu cử cấp huyện, cấp xã đúng theo tiến độ, kế hoạch; có phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm ngặt.

Tập trung giải quyết các vụ việc tồn động, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân một cách thỏa đáng; Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể chuẩn bị tốt nội dung, chương trình gặp mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp để vận động bầu cử đúng theo luật định và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ban, ủy ban, tổ bầu cử cần tập trung rà soát, triển khai, tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp nhất. Trong quá trình bầu cử phải đảm bảo dân chủ, đúng cơ cấu, đúng định hướng, đủ số lượng, đạt tỷ lệ phiếu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng thời gian, đúng tiến độ.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý tốt các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Cùng với quyết tâm tổ chức cuộc bầu cử thành công, các đơn vị bầu cử cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế.

Chung Hường