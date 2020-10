Xử lý tin báo tố giác tội phạm ở Hương Sơn có lúc chưa kịp thời

Đây là một trong những hạn chế từ quá trình thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thời gian qua.

Sáng 2/10, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra trên địa bàn huyện Hương Sơn. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng dự.

Theo báo cáo, giai đoạn 2019-2020, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hương Sơn đã xử lý tốt 118 vụ, việc tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (trong đó có 13 tin tố giác, 105 tin báo; có 89 tin rõ thủ phạm, 29 tin chưa rõ; có 3 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền và chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết.

Phó Trưởng Công an huyện Hương Sơn Lê Trọng Luận: Giai đoạn 2019 - 2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã thực hiện tốt việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Về giải quyết các vụ việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, đến nay, cơ quan CSĐT đã thụ lý điều tra 130 vụ án hình sự, chuyển VKS đề nghị truy tố 106 vụ; có 4 vụ tạm đình chỉ điều tra, 8 vụ đình chỉ điều tra; hiện đang tiếp tục điều tra 12 vụ, 33 bị can.

Từ năm 2019-2020, VKSND huyện Hương Sơn đã kiểm sát 118 tin tố giác, tin báo tội phạm; xử lý 61 yêu cầu xác minh và kiểm sát việc giải quyết. Trong 28 tin không khởi tố, Viện kiểm sát đều nhất trí với cơ quan điều tra.

Tiến hành kiểm sát trực tiếp 3 cuộc tại cơ quan CSĐT Công an huyện về tiếp nhận, xác minh, lập hồ sơ, thời hạn và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn Lê Anh Tuấn: Đề nghị bổ sung số lượng kiểm sát viên, điều tra viên, cán bộ điều tra có đủ năng lực, trình độ.

Đối với tình hình kiểm sát, giải quyết việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra, giai đoạn 2019-2020, VKSND huyện đã phê chuẩn quyết định yêu cầu khởi tố của cơ quan điều tra 183 bị can; truy tố 106 vụ, 150 bị can. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 36 vụ, 3 bị can tạm đình chỉ điều tra; đình chỉ điều tra 8 vụ, 1 bị can; phục hồi xét xử 1 vụ, 1 bị can.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra còn một số hạn chế như: tiến độ giải quyết một số tin báo còn chậm; các yêu cầu kiểm sát, xác minh của kiểm sát viên đối với một số nguồn tin còn chung chung; một số vụ việc kiểm sát viên chưa bám sát hoạt động điều tra của cơ quan điều tra; việc trả phương tiện trong các vụ án, vụ việc tai nạn giao thông không ban hành quyết định xử lý đồ vật, tài liệu; việc chuyển giao tài liệu cho VKSND huyện có lúc còn chậm…

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phan Quý Nhất: Làm rõ có hay không tình trạng ém tin tố giác, tin báo tội phạm ở cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cho rằng, Hương Sơn là địa bàn có tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, do đó, cần phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân, các cơ quan, tổ chức trong tố giác, tin báo tội phạm để ổn định tình hình nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

VKS, Công an huyện cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để thực thi tốt nhiệm vụ được giao.

UBND huyện Hương Sơn và các đơn vị liên quan cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị các đơn vị cần tăng cường công tác xử lý tố giác, tin báo tội phạm; việc tiếp nhận, xử lý tin báo cần đảm bảo quy định pháp luật; các tin báo cần xác minh, kết luận cụ thể;

Nâng cao trình độ của công an xã trong tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm; quan tâm nâng cao hiệu quả kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tiếp tục nâng cao ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên;

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra với các phòng ban, đơn vị khác trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; kiểm sát chặt chẽ đối với các vụ việc đình chỉ, tạm đình chỉ.

Lưu Thành