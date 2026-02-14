Hotline: 02393.693.427
Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao quà Tết cho các hộ khó khăn

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Những suất quà không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình trang trải thêm chi phí sinh hoạt, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và toàn xã hội đối với các hộ khó khăn.

bqbht_br_d1.jpg
Đại biểu tham dự chương trình

Sáng 14/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đoàn công tác và mạnh thường quân đã tới trao quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Minh và Đức Đồng.

bqbht_br_d2.jpg
bqbht_br_d5.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thăm hỏi, động viên các cụ già có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Minh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã đến thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Đức Minh và Đức Đồng.

Trong đó, 100 suất quà được trao cho các hộ khó khăn tại xã Đức Minh và 100 suất quà tại xã Đức Đồng; mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí trao tặng là 100 triệu đồng, do UBND tỉnh kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ.

﻿bqbht_br_d6.jpg
﻿bqbht_br_d4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao quà động viên các hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Đồng.

Trong không khí Tết cận kề, những suất quà không chỉ góp phần hỗ trợ các gia đình trang trải thêm chi phí sinh hoạt, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và toàn xã hội đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để bà con vượt qua thử thách, vươn lên ổn định cuộc sống, đón xuân mới trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

bqbht_br_d3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định gửi lời chúc Nhân dân 2 xã Đức Minh và Đức Đồng đón xuân an lành.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, việc trao quà Tết thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các mạnh thường quân đối với những hộ còn nhiều khó khăn; đồng thời là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để bà con nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp năm mới, đồng chí gửi lời chúc Nhân dân hai xã Đức Minh và Đức Đồng đón xuân an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc; mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

