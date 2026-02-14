Chuối xanh ngày Tết: Loại đẹp giá 600-700 nghìn đồng vẫn "cháy hàng"

Nông sản “made in Hà Tĩnh” rộn ràng ra chợ Tết 12/02/2026 09:27 Từ những vườn cam chín mọng, trĩu quả đến các vườn hoa rực rỡ sắc màu, cánh đồng rau củ xanh mướt, nông dân Hà Tĩnh đang tất bật thu hoạch, đưa nông sản cung ứng ra thị trường Tết.

Hoa nở đúng vụ, nhà vườn “hái lộc” mùa Tết 12/02/2026 09:09 Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên các vườn hoa Tết năm nay của người dân thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) nở đẹp và đúng thời điểm, mang về nguồn thu nhập khá cho bà con.

Pháo hoa Z121 bị "thổi giá", cao gấp 3 lần giá niêm yết? 12/02/2026 05:30 Nhiều sản phẩm pháo hoa Z121 được bán tại Hà Tĩnh với mức giá cao hơn niêm yết, trong khi tại điểm bán không công khai bảng giá hoặc không xuất hóa đơn gây lo ngại về sự minh bạch của thị trường.