Chuối xanh ngày Tết: Loại đẹp giá 600-700 nghìn đồng vẫn "cháy hàng"

Hà - Chung
(Baohatinh.vn) - Càng cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh càng “nóng" dần lên. Giá nhiều loại chuối tăng 15-20% so với cùng kỳ, nải đẹp lên tới 600-700 nghìn đồng, song người dân vẫn cố tìm mua để kịp bày mâm ngũ quả ngày Tết.

bqbht_br_z7533362420964-fd8f012ab206466cea6cff072a7b1c56.jpg
Chuối xanh trở thành loại quả không thể thiếu trên mâm ngũ quả các gia đình ngày Tết, bởi vậy, đây là mặt hàng “hot” đối với thị trường.
bqbht_br_dsc-9540.jpg
bqbht_br_dsc-9527.jpg
Các loại chuối chủ yếu là chuối mật mốc, chuối ngự phục vụ nhu cầu sắp mâm ngũ quả.
bqbht_br_dsc-9561.jpg
Có mặt tại chợ Bình Hương (phường Trần Phú) sáng 27 Tết, dễ nhận thấy chuối được bày bán theo nải, theo buồng dọc khắp các sạp. Theo các tiểu thương, năm nay chuối chủ yếu nhập từ miền Bắc, nguồn hàng khan hiếm do ảnh hưởng bởi thiên tai cuối năm 2025.
﻿dsc-9516.jpg﻿
bqbht_br_z7532953129720-7add9a9a00b5dfcae87552da864e256e.jpg
bqbht_br_dsc-9574.jpg﻿
Bà Nguyễn Thị Bính - tiểu thương chợ Bình Hương cho biết: “Nguồn chuối khan hiếm nên giá nhập về năm nay cao hơn mọi năm. So với năm ngoái, giá chuối nhập tăng khoảng 15-20%, vì vậy giá bán ra cũng cao. Nhiều khi cả buồng chỉ chọn được vài nải đẹp”.
bqbht_br_z7533362216180-dca50ecda1a516c74bf7b4b75f69531f.jpg
Giá chuối tăng cao cũng là thực trạng ở chợ Hà Tĩnh. Qua khảo sát, giá chuối hiện dao động khoảng 150-350 nghìn đồng/nải.
bqbht_br_dsc-9532.jpg
Đặc biệt, với những nải to, đẹp, có số quả lẻ, giá có thể lên tới 600-700 nghìn đồng nhưng vẫn "cháy hàng". Theo quan niệm thờ cúng, các nải có số quả lẻ như 15, 17, 19 quả mang tượng trưng cho sinh sôi, tài lộc nên được rao bán cao hơn hẳn và cũng được nhiều người tiêu dùng "săn lùng". Tuy nhiên, hiện nay tìm mua nải chuối đẹp giá 600-700 nghìn đồng cũng khó, vì chủ yếu loại này đã được khách đặt mua từ sớm.
bqbht_br_z7533362624729-0dc7f118292751baf4cb69a7c5c4b6fe.jpg
Theo các tiểu thương, chuối nhập từ Quảng Trị có giá cao hơn chuối nhập từ miền Bắc. Anh Trần Văn Nam, tiểu thương xã Thạch Lạc cho biết: “Đây là năm thứ ba tôi nhập chuối về bán, nhưng năm nay giá chênh lệch khá cao. Nhiều vùng trồng chuối Tết bị ảnh hưởng nặng bởi mưa bão nên nguồn hàng khan hiếm. Mỗi buồng tăng thêm 150.000-200.000 đồng, chưa kể chi phí vận chuyển cũng tăng”.
bqbht_br_ddd.jpg
Chị Hoàng Thị Dung (phường Hà Huy Tập) cho biết: “Từ sau lễ cúng ông Công, ông Táo, giá chuối đã cao và tôi thấy mỗi ngày lại tăng thêm. Nải đẹp bây giờ không còn nhiều nữa. Dù chuối đắt, nhưng để mâm ngũ quả đủ đầy ngày Tết tôi cũng cố chọn mua một nải với giá 300 nghìn đồng".
﻿﻿bqbht_br_dsc-9541.jpg
bqbht_br_dsc-9582.jpg
Không chỉ chọn mua chuối theo nải, năm nay, nhiều khách hàng chọn mua nguyên buồng rồi về tự lựa nải đẹp. Chị Trần Thị Thanh Ngọc, xã Cẩm Xuyên chia sẻ: “Rút kinh nghiệm nhiều năm, tôi thường mua cả buồng, sau đó chọn những nải đẹp nhất để bày mâm ngũ quả, vừa chủ động lại đỡ bị "hét giá’”.
bqbht_br_dsc-9522.jpg
Cùng với chợ đầu mối, giá chuối tại các chợ dân sinh cũng tăng. Anh Nguyễn Văn Thành, tiểu thương buôn chuối ở chợ Cày (xã Thạch Hà) cho biết: “Hiện chúng tôi bán giá khoảng 120 - 350 nghìn đồng/nải, tùy loại. Năm nay chuối khan hàng, khách nên mua sớm để lựa được nải đẹp”.
bqbht_br_img-7300-copy.jpg
Tại chợ Hội (xã Cẩm Xuyên), ghi nhận vào sáng 27 Tết, sức mua chuối xanh tăng mạnh
bqbht_br_img-7296-copy.jpg
Chị Nguyễn Thị Lan (xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Đi chợ mua 3 nải chuối đẹp về bày mâm ngũ quả mà thanh toán lên tới 800 nghìn đồng. Tôi phải tham khảo mấy hàng mới biết giá năm nay cao chung như vậy. Dù vậy, lễ thắp hương nên tôi cũng không đắn đo nhiều”.
bqbht_br_img-7292-copy.jpg
Theo chị Hồ Thị Vân Anh - tiểu thương bán hoa quả tại chợ Hội: “Ngày thường nhập chuối chỉ 20-30 nghìn đồng/nải. Năm ngoái, ngày giáp Tết cũng chỉ tăng lên 50-60 nghìn đồng/nải. Tuy nhiên, năm nay giá chuối tăng cao không ngờ, tăng 50-150 nghìn đồng/nải, tuỳ vào độ đẹp của từng nải. Dù vậy, thị trường tiêu thụ mặt hàng này vẫn rất sôi động, nhất là vào những ngày sát Tết như thế này".
bqbht_br_img-7238-copy.jpg
bqbht_br_img-7200copy.jpg
Người dân tranh thủ lựa những nải chuối đẹp, vừa vặn túi tiền để về làm lễ dịp Tết.
bqbht_br_img-7277-copy.jpg
Theo một số tiểu thương, nhiều năm qua, giá chuối ngày lễ có biến động nhưng chưa khi nào tăng mạnh như năm nay.
bqbht_br_img-7309-copy.jpg
Dẫu giá tăng cao và nguồn hàng không dồi dào như mọi năm, chuối xanh vẫn là lựa chọn không thể thiếu trên mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều gia đình. Bởi với người Việt, nải chuối xanh không chỉ là lễ vật dâng cúng tổ tiên, mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới đủ đầy, sum vầy và nhiều tài lộc.

