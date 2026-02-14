Chuối xanh ngày Tết: Loại đẹp giá 600-700 nghìn đồng vẫn "cháy hàng"

(Baohatinh.vn) - Càng cận Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh tại Hà Tĩnh càng “nóng" dần lên. Giá nhiều loại chuối tăng 15-20% so với cùng kỳ, nải đẹp lên tới 600-700 nghìn đồng, song người dân vẫn cố tìm mua để kịp bày mâm ngũ quả ngày Tết.
Các loại chuối chủ yếu là chuối mật mốc, chuối ngự phục vụ nhu cầu sắp mâm ngũ quả.
Bà Nguyễn Thị Bính - tiểu thương chợ Bình Hương cho biết: “Nguồn chuối khan hiếm nên giá nhập về năm nay cao hơn mọi năm. So với năm ngoái, giá chuối nhập tăng khoảng 15-20%, vì vậy giá bán ra cũng cao. Nhiều khi cả buồng chỉ chọn được vài nải đẹp”.
Không chỉ chọn mua chuối theo nải, năm nay, nhiều khách hàng chọn mua nguyên buồng rồi về tự lựa nải đẹp. Chị Trần Thị Thanh Ngọc, xã Cẩm Xuyên chia sẻ: “Rút kinh nghiệm nhiều năm, tôi thường mua cả buồng, sau đó chọn những nải đẹp nhất để bày mâm ngũ quả, vừa chủ động lại đỡ bị "hét giá’”.
Người dân tranh thủ lựa những nải chuối đẹp, vừa vặn túi tiền để về làm lễ dịp Tết.