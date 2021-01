Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Hương Sơn

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Sáng ngày 28/1/2020, Bí thư huyện ủy Bùi Nhân Sâm cùng phòng, ban liên quan trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại công tác xây dựng khu đô thị Nam Phố Châu ở tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, do công ty CP Sơn An Hương Sơn làm chủ đầu tư.

Đây là dự án xây dựng nhà ở, biệt thự liền kề thương mại và trung tâm thương mại, công viên cây xanh với tổng số vốn đầu tư trên 163 tỷ đồng, tổng diện tích 6,3 ha. Hiện tại, các đơn vị đang tập trung thi công thi công hạ tầng và một số căn nhà mẫu.

Cũng tại tổ dân phố 10 thị trấn Phố Châu, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra khu quy hoạch phát triển thương mại và dịch vụ có tổng diện tích hơn 1,1 ha. Hiện tại, huyện đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra tuyến đường liên xã Sơn Lễ - Sơn An - Sơn Tiến đang thi công có chiều dài 9,7km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, do Công ty 36 và công ty cổ phần thi công với mức đầu tư 131 tỷ đồng.

Cụm Công nghiệp Khe Cò có tổng diện tích 18ha được quy hoạch tại xã Sơn Lễ hiện đã thu hút được 4 doanh nghiệp, cá nhân vào đầu tư sản xuất đa ngành như: may mặc, gạch không nung, rượu và thực phẩm chức năng.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Huyện uỷ Bùi Nhân Sâm nhấn mạnh: Các công trình, dự án trọng điểm trên cần phải được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Do đó, các phòng, ban liên quan tiếp tục phối hợp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công các công trình, dự án; đốc thúc các nhà thầu, đơn vị thi công huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ.

Hữu Trung