Do đâu việc khắc phục hư hỏng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh chậm trễ?!

Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đã có thông tin phản hồi tới Báo Hà Tĩnh xung quanh công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng, xuống cấp mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc bị trồi lún bê tông nhựa, xuất hiện vệt hằn bánh xe nhưng chưa được khắc phục kịp thời. Ảnh chụp 18/10.

Ngày 20/10, Báo Hà Tĩnh đăng bài “Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh xuống cấp, công tác khắc phục chậm trễ” với nội dung phản ảnh tình trạng mặt đường tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng mặt đường xuống cấp đã diễn ra trong thời gian dài nhưng thay vì được khắc phục triệt để thì chỉ được dắm vá, sửa chữa tạm thời, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mặt đường quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc đảm bảo ATGT. Ảnh chụp 18/10.

Bên cạnh tình trạng mặt đường bị hư hỏng thì hiện nay, một số cây cầu trên tuyến cũng đã xuống cấp, mặt cầu gồ ghề, không đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Cùng đó, suốt chiều dài tuyến quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, hệ thống vạch sơn kẻ đường, sơn chỉ hướng, biển báo hiệu giao thông đã bị mờ, bong tróc, mất hẳn tác dụng nhưng qua thời gian dài vẫn chưa được sơn sửa lại.

Bề mặt các cây cầu cũng như hệ thống vạch sơn đường cũng bị xuống cấp, bong tróc, gây khó khăn cho lưu thông phương tiện. Ảnh chụp 18/10.

Trước thông tin Báo Hà Tĩnh nêu, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh đã phản hồi xung quanh công tác sửa chữa, khắc phục mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Bá – Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh xác nhận, những phản ánh của Báo Hà Tĩnh về tình trạng mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp là đúng thực tế. Đơn vị đã nắm bắt được thực trạng và đang tiến hành sửa chữa một số vị trí tại xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà), thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân). Tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết có mưa nên việc sửa chữa, khắc phục bị gián đoạn.

Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đang cào bóc, thảm lại mặt đường một số vị trí bị hư hỏng nặng trên tuyến quốc lộ 1 qua huyện Nghi Xuân. Ảnh chụp ngày 15/10.

Ông Hoàng Bá cũng thừa nhận, tình trạng mặt đường quốc lộ 1 với chiều dài 35 km qua Hà Tĩnh hư hỏng, xuống cấp đã diễn ra trong thời gian dài nhưng công tác khắc phục, sửa chữa khá chậm trễ. Nguyên nhân là do mấy năm trở lại đây, nguồn thu của đơn vị gặp khó khăn đã ảnh hưởng tới phương án tài chính cho các khoản chi; trong đó có chi cho hoạt động sửa chữa, duy tu hệ thống cầu, đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh.

Đối với các hư hỏng cục bộ, nhỏ lẻ, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh sẽ cắt đục, loại bỏ phần hư hỏng và thảm lại bằng bê tông nhựa. Ảnh chụp quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc ngày 17/10.

Theo ông Bá, chính từ việc nguồn thu không đảm bảo nên nguồn kinh phí 62 tỷ thực hiện các hạng mục bảo trì, sửa chữa tuyến quốc lộ 1 với chiều dài 60 km, trong đó có đoạn tuyến từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh của năm 2022 tới nay vẫn chưa được giải ngân, dù thời điểm này đã gần cuối tháng 10/2022.

Do không có nguồn tiền nên Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh phải tự trích kinh phí để tiến hành việc khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, xuống cấp mặt đường quốc lộ qua Hà Tĩnh. Điều này dẫn tới công tác khắc phục thời gian qua vừa chậm, vừa không đảm bảo yêu cầu thực tế các hư hỏng, xuống cấp mặt đường.

Dù đã có nhiều cố gắng sửa chữa nhưng thực tế thì việc khắc phục hư hỏng, xuống cấp mặt đường quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh còn chậm, chưa đáp ứng tình trạng thực tế. Ảnh chụp ngày 18/10.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Bá – Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 vừa qua, Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã kiểm tra thực tế các vị trí hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 qua Nghệ An, Hà Tĩnh và đã có chấp thuận chủ trương về việc lập dự án sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai. Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành lập dự án sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 với kinh phí dự tính khoảng 7 tỷ đồng; trong đó, sửa chữa đoạn qua Hà Tĩnh là 5 tỷ đồng.

Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đang lập dự án duy tu, sửa chữa mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh do ảnh hưởng hậu quả thiên tai.

Nói thêm về nguyên nhân dẫn tới tình trạng mặt đường quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp, ông Phan Khắc Tuân – Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết: Ngoài việc đã đưa vào sử dụng 8 năm và ảnh hưởng của thời tiết thì việc lưu lượng phương tiện cơ giới ngày càng tăng, trong đó có nhiều xe chở quá tải, nhất là xe tải chở vật liệu xây dựng, khiến đường nhanh hỏng hơn.

Công nhân Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đang thảm lại vị trí mặt đường bị hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà. Ảnh chụp ngày 18/10.

Về phương án sửa chữa, theo ông Phan Khắc Tuân, đối với các điểm hư hỏng cục bộ, nhỏ lẻ thì sẽ cắt đục bỏ phần hư hỏng, thay thế bằng bê tông nhựa nóng. Với những vị trí có khối lượng và mức độ hư hỏng mặt đường nhiều hơn sẽ tiến hành cào bóc, thảm lại bê tông nhựa nóng. Những đoạn tuyến bị hằn lún, hư hỏng nghiêm trọng (như đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) thì sử dụng công nghệ cào bóc, tái sinh nguội mặt đường để cải thiện “tuổi thọ” mặt đường, hạn chế tình trạng hằn lún bánh xe.

Trường hợp thời tiết thuận lợi thì việc sửa chữa các điểm hư hỏng cục bộ bề mặt quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh sẽ hoàn thành trong tháng 10 này. Với các vị trí hư hỏng lớn hơn, công tác khắc phục sẽ cần nhiều thời gian hơn, có thể phải tới giữa tháng 11. Riêng với đoạn bị hằn lún vệt bánh xe, hư hỏng nghiêm trọng thì cần chờ dự án duy tu, sửa chữa được phê duyệt mới có thể triển khai.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km với kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Tuyến đường được thiết kế với tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, bề rộng mặt đường 20,5m. Đầu năm 2014, dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. Trải qua thời gian sử dụng, tuyến đường đã nhiều lần xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc nhiều vị trí. Do không được khắc phục một cách triệt để nên tới nay, mặt đường quốc lộ 1 ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT.

Văn Đức