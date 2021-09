Hải quan Hà Tĩnh tiếp đà tăng trưởng, thu ngân sách hơn 5.700 tỷ đồng

Mở 10.971 tờ khai trong gần 9 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu nộp NSNN 5.761,9 tỷ đồng, đạt 111,23% dự toán được giao năm 2021 và tăng 78,58% với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Hà Tĩnh, tính đến ngày 25/9, đơn vị đã mở 10.971 tờ khai (tăng 54,1% so cùng kỳ 2020) với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.924,5 triệu USD (tăng 86,1% so với cùng kỳ 2020). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.550,6 triệu USD (tăng 76,1% so với cùng kỳ năm 2020) và kim ngạch nhập khẩu đạt 2.373,9 triệu USD (tăng 93,3% so với cùng kỳ năm 2020).

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai

Qua đó, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu NSNN được 5.761,9 tỷ đồng, đạt 111,23% dự toán năm 2021 do Bộ Tài chính tỉnh giao và tăng 78,58% với cùng kỳ năm 2020 (3.226,43 tỷ đồng).

Sở dĩ tổng kim ngạch và số thu NSNN của Cục Hải quan Hà Tĩnh tăng mạnh trong những tháng đầu năm là do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tăng mạnh sản lượng nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm có thuế như: than và quặng. Ngoài ra, kim ngạch một số mặt hàng như redbull, tinh bột sắn, gỗ xẻ các loại, hàng điện tử… cũng tăng đã kéo theo đà tăng trưởng “nhảy vọt” trên.

Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh xuất khẩu thép qua cảng Sơn Dương

Mặc dù đã vượt thu ngân sách dự toán được giao năm 2021 nhưng hiện nay, các đơn vị trong toàn Cục Hải quan Hà Tĩnh không chủ quan với kết quả đạt được mà đang tiếp tục nỗ lực trong công tác thu NSNN, tăng cường công tác quản lý hải quan, kịp thời phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại gây thất thu ngân sách.

Tàu lớn vào ăn hàng tại cảng Sơn Dương

Bên cạnh công tác thu ngân sách, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm quản lý vào công tác chuyên môn nghiệp vụ; đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Phan Trâm