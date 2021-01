Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk đạt trên 11.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2020

Nỗ lực vượt qua thách thức của năm 2020, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã hoàn thành kế hoạch năm với tổng doanh thu hợp nhất đạt 59.723 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2019 và đưa các công ty thành viên tăng trưởng ấn tượng chỉ sau 1 năm sáp nhập.

Vượt qua thách thức Covid-19, Vinamilk đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và giúp MCM tăng trưởng ấn tượng sau 1 năm sáp nhập.

Vừa qua, Vinamilk đã công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2020. Trong quý 4 năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 14.425 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, kinh doanh trong nước ghi nhận doanh thu thuần 12.122 tỷ đồng nhờ hợp nhất Công ty Cổ phần GTNFoods (GTN). Kinh doanh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 2.303 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu trực tiếp đóng góp 1.534 tỷ đồng và các chi nhánh nước ngoài đóng góp 769 tỷ đồng.

Doanh thu của Vinamilk tăng trưởng ổn định cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lũy kế cả năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất đạt 59.723 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 100% kế hoạch năm. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 59.636 tỷ đồng (doanh thu thuần trong nước đạt 50.842 tỷ đồng, doanh thu thuần nước ngoài đạt 8.794 tỷ đồng).

Biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất quý 4/2020 đạt 46,2%, giảm nhẹ 76 điểm cơ bản (đcb) so với cùng kỳ 2019 do chi phí sản xuất cao hơn. Biên LNG của Công ty Cổ phần Sữa Mộc Châu (MCM) đạt 33%, tăng mạnh so với mức 21,3% của cùng kỳ 2019 nhờ các biện pháp tối ưu hóa vận hành và quản trị của Vinamilk giúp tiết kiệm chi phí.

Quý cuối của năm 2020, Vinamilk liên tiếp nhận được các giải thưởng cao về hiệu quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý 4/2020 là 4.512 tỷ đồng, tương đương 31,3% doanh thu thuần so với mức 29,4% của quý 4/2019. Tỷ lệ này tăng lên do Vinamilk tăng cường hoạt động bán hàng giai đoạn cuối quý để bù đắp ảnh hưởng của đợt lũ lụt tại miền Trung vào đầu quý.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất quý 4/2020 đạt 2.236 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019. Biên LNST hợp nhất đạt 15,5%, tăng 22 đcb so với cùng kỳ 2019.

Nỗ lực đảm bảo các giá trị mang đến cho người lao động trong năm qua, Vinamilk được bình chọn là Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp.

Theo đó, lũy kế cả năm 2020, biên LNG hợp nhất đạt 46,4%, giảm 78 đcb so với cùng kỳ 2019. LNST hợp nhất đạt 11.236 tỷ đồng và hoàn thành 105% kế hoạch năm. Biên LNST đạt 18,8%, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2019. Mức đóng góp ngân sách Nhà nước của Vinamilk và các công ty thành viên đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 10% so với 2019.

Trong quý 4/2020, Vinamilk liên tiếp nhận được các đánh giá xếp hạng về thương hiệu và hiệu quả sản xuất, kinh doanh đến từ các tổ chức trong và ngoài nước. Vinamilk là công ty duy nhất và đầu tiên của Việt Nam được vinh danh là “Tài sản đầu tư có giá trị của ASEAN”, được đánh giá thuộc Top 3 Doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam theo kết quả thẻ điểm quản trị công ty ASEAN 2019, thuộc Sáng kiến quản trị Công ty ASEAN của Diễn đàn thị trường vốn ASEAN.

Ông Lê Thành Liêm, Giám đốc Điều hành Vinamilk đại diện Công ty nhận Danh hiệu “Thương hiệu vàng TP. Hồ Chí Minh năm 2020” ngay trong lần đầu tiên tổ chức xét chọn.

Vinamilk cũng là đơn vị dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp bền vững của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất năm 2020 và năm thứ 3 liên tiếp duy trì vị trí số 1 trong danh sách "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”.

Đặc biệt, Vinamilk đã có mùa bội thu giải thưởng với 3 giải nhất trong các hạng mục quan trọng của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2020: Doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất (nhóm vốn hóa lớn); Báo cáo thường niên tốt nhất và Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất. Vinamilk đồng thời được đánh giá là “Thương hiệu vàng TP. Hồ Chí Minh” ngay trong lần đầu tiên tổ chức.

Vinamilk được vinh danh trong nhiều hạng mục của Giải thưởng CSR Toàn cầu 2020 với nhiều hoạt động cộng đồng tích cực.

Cùng với đó, Vinamilk tiếp tục thực hiện tốt chương trình vì cộng đồng, ủng hộ gần 4 tỷ đồng giúp người dân miền Trung bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ. Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam hoàn thành mục tiêu của chương trình với hơn 1,1 triệu cây xanh được trồng. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận và được Giải thưởng CSR Toàn cầu 2020 vinh danh trong Top 10 Hoạt động vì môi trường xuất sắc nhất.

Với nhiều hoạt động có đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2020, Vinamilk được vinh danh Doanh nghiệp có hoạt động vì cộng đồng xuất sắc nhất tại Việt Nam theo The Global CSR Awards 2020.

Mới đây, Vinamilk đã mở đầu năm 2021 với lô hàng lớn đầu năm xuất khẩu đi Trung Quốc gồm sữa hạt cao cấp và sữa đặc.

Trong năm 2020, Vinamilk đã tung và tái tung hơn 15 sản phẩm đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng, tăng cường đề kháng của người tiêu dùng. Nổi bật Vinamilk đã cho ra mắt nhiều sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như sữa tươi tiệt trùng có chứa Tổ Yến, sữa bột trẻ Em Grow Plus có chứa Tổ Yến, dòng sản phẩm sữa chua ăn Love Yogurt, nước trái cây cao cấp Love Fruit…

Số dư tiền thuần tại thời điểm 31/12/2020 là 12.142 tỷ đồng, tương ứng 1/4 tổng tài sản và tăng 23,6% so với thời điểm đầu năm.

Tại ngày 31/12/2020, cổ phiếu Vinamilk đóng cửa ở mức giá 108.800 đồng, tương ứng hệ số P/E 12 tháng gần nhất ở mức 22.6x (Vinamilk ước tính). Tại mức giá này, cổ phiếu Vinamilk đã ghi nhận mức tăng 12.9% tính từ đầu năm.

P.V