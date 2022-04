Nghi Xuân huy động nguồn lực làm đường giao thông

Trong những ngày nghỉ lễ, các địa phương ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quân thảm nhựa đường giao thông, “nâng chất” tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Từ ngày 7/4, thị trấn Xuân An triển khai thảm nhựa 256m đường giao thông ở TDP 8 với tổng kinh phí 580 triệu đồng. Trong đó, kinh phí do bà con nhân dân đóng góp là 120 triệu đồng, còn lại là ngân sách thị trấn Xuân An và huyện Nghi Xuân. Đây là 1 trong 13 tuyến đường nằm trong kế hoạch được "nâng chất" trong năm 2022. Trong ảnh: Công ty TNHH Nga Long (thị trấn Xuân An) thi công tuyến đường Nguyễn Bật Lãng thuộc TDP 8.

Tuyến đường rải thảm có mặt đường rộng 5m, đáp ứng tiêu chí trong xây dựng đô thị văn minh. Chủ trương nâng cấp các tuyến đường được Nhân dân toàn thị trấn đồng tình ủng hộ. Được biết, sau khi có chủ trương mở rộng, nhiều hộ gia đình tình nguyện tham gia hiến đất, đập phá tường rào và cổng nhà để làm đường.

Đây cũng là tuyến đường đầu tiên được thực hiện thảm nhựa tại thị trấn Xuân An trong năm 2022. Từ nay đến cuối năm, thị trấn phải hoàn thành 6 km đường giao thông nội thị với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí sẽ được huy động từ ngân sách huyện, đóng góp của Nhân dân và các nguồn xã hội hoá khác.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An Bùi Duy Tuyến, thảm nhựa đường giao thông là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng đô thị văn minh vì liên quan đến nguồn vốn đầu tư. Hiện tại, các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh ở thị trấn Xuân An đạt 62% kế hoạch. Thị trấn đặt mục tiêu phấn đấu trong năm nay sẽ đạt trên 75% các tiêu chí để hoàn thành đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2023.

Trong những ngày này, chính quyền, người dân thị trấn Tiên Điền cũng "quên" nghỉ lễ, tập trung rải thảm nhựa cho hơn 4 km tuyến đường giao thông tại các tổ dân phố: Phong Giang (1,4 km), Minh Quang (1,4 km), Lam Thủy (800m), Thanh Chương (450m), An Mỹ (200m)… Trong ảnh: Thi công tuyến đường tại TDP Phong Giang.

Tổng kinh phí đầu tư thảm nhựa các tuyến đường giao thông khoảng 5,5 tỷ đồng, trong đó huyện hỗ trợ khoảng 1,2 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp khoảng 900 triệu đồng; còn lại từ nguồn kinh phí của thị trấn. Các tuyến có mặt đường rộng từ 3,5 - 5m. Dự kiến trong năm 2022, thị trấn Tiên Điền sẽ tiến hành rải thảm nhựa khoảng 9 km đường giao thông với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.

Hoài Nam