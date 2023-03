Thạch Hà cần phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển KT - XH tỉnh Hà Tĩnh.