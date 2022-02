Tháng 1/2022, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách ước đạt hơn 449,54 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tại Hà Tĩnh trong tháng 1/2022 ước đạt 449.539 triệu đồng, tăng 17,19% so với cùng kỳ.

Theo đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh tăng cao nhất với 369,11 tỷ đồng, tăng 34,67% so với cùng kỳ năm 2021; nguồn vốn ngân sách cấp huyện ước đạt 69,81 tỷ đồng (tăng 6,45% so với cùng kỳ năm 2021); nguồn vốn ngân sách cấp xã ước đạt 10,62 tỷ đồng, giảm 75,83% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh, tháng 1/2022 là tháng đầu năm, nguồn vốn chưa được giao theo công trình cụ thể, các đơn vị đang tập trung hoàn thành hồ sơ thủ tục về vốn và kỹ thuật để triển khai thực hiện tiếp các công trình chuyển tiếp trong năm 2021.

Những công trình mới thuộc kế hoạch năm 2022 chủ yếu mới thi công phần mặt bằng nên giá trị vốn đầu tư dự tính thực hiện đạt thấp hơn so với tháng trước.

Các đơn vị thi công quốc lộ ven biển (đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Ninh)

Năm 2021, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 6.699.368 triệu đồng, tăng 44,48% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt gấp 4,67 lần so với năm 2020.

Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh được giao từ đầu năm và được bổ sung hằng tháng năm 2021 là gần 1.156 tỷ đồng và thực hiện đạt 97,81% kế hoạch năm; vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu được giao là 3.280 tỷ đồng và thực hiện đạt 98,91% kế hoạch năm.

Về tiến độ giải ngân nguồn vốn được đảm bảo nhờ thời tiết thuận lợi, nguồn lực lao động dồi dào, các chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ được đẩy nhanh tiến độ thi công trong các tháng cuối năm đảm bảo kế hoạch đề ra.

