Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 1.436,461 triệu kWh (tăng 13,02% so với năm 2022 và đạt 105,39% kế hoạch giao); tỷ lệ tổn thất điện năng theo thương phẩm toàn công ty thực hiện 6,75% (giảm 0,25% so với năm 2022 và thấp hơn 0,04% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao). Tổng số vốn đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện toàn tỉnh năm 2023 trên 787 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng điện năng... Năm 2024, công ty xác định mục tiêu đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Theo đó, phấn đấu sản lượng điện thương phẩm ≥ 1.557 triệu kWh, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu dịch vụ kinh doanh năm 2024 tổng công ty giao, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt ≥ 85%, tỷ lệ tổn thất điện năng 6,5% (giảm 0,25% so với năm 2023), đảm bảo các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện...