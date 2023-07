200 thanh niên Hương Khê đối thoại với lãnh đạo huyện

Đoàn viên, thanh niên Hương Khê kiến nghị lãnh đạo huyện tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ người trẻ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và sớm giải quyết các vấn đề tệ nạn xã hội...

Sáng 29/7, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với đoàn viên, thanh niên năm 2023.

Tham dự buổi đối thoại có gần 200 thanh niên, đại diện cho trên 5.000 thanh niên trên địa bàn huyện. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn bày tỏ, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị liên quan đến thanh niên với nhiều ý kiến, tập trung các nhóm vấn đề như: định hướng phát triển các loại cây, con khác trong thời gian tới để phát huy lợi thế đất đai và phù hợp với từng vùng, địa phương; những chính sách còn hiệu lực hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế.

Đại biểu dự hội nghị.

Đoàn viên, thanh niên cũng đã đề xuất Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát hiệu quả diện tích trồng cây cao su trên địa bàn, xem xét ưu tiên giao đất cho thanh niên sản xuất; tạo quỹ hỗ trợ hoặc chỉ đạo các ngân hàng xem xét, triển khai các gói tín dụng ưu đãi đặc biệt cho thanh niên; khảo sát các nông sản tại địa phương, nhất là của thanh niên (ngoài cam, bưởi) để đưa các sản phẩm có chất lượng cao lên các sàn thương mại điện tử.

Thanh niên Hương Khê đề xuất nhiều nội dung quan trọng tại buổi đối thoại.

Thanh niên Hương Khê cũng mong muốn huyện có chính sách hỗ trợ kinh phí cho thanh niên các dân tộc thiểu số đi học nghề; ưu tiên, bố trí nhóm công việc không chuyên trách cấp xã, thôn cho thanh niên tốt nghiệp đại học chính quy.

Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến an ninh mạng, kinh doanh internet, đặc biệt là tệ nạn đánh bạc qua mạng, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông…

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị đề xuất của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời trực tiếp trao đổi và chỉ đạo các phòng, ngành liên quan trả lời những nội dung liên quan tại buổi đối thoại; tiếp thu các đề xuất của thanh niên để tham mưu giải pháp giải quyết kịp thời, hoặc báo cáo cấp cao hơn để tháo gỡ.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn, xã, thị trấn tạo điều kiện hỗ trợ đoàn viên, thanh niên xây dựng mô hình phát triển kinh tế; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Dương Chiến