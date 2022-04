Các ngành, địa phương Hà Tĩnh tôn vinh doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu

Đồng thời với phát động Tháng Công nhân 2022, Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh đã tôn vinh các công nhân, người lao động tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh.

Chiều 28/4, Công đoàn ngành Công thương Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2022.

Đại diện LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo ngành Công thương và đông đảo người lao động các đơn vị trực thuộc tham dự chương trình.

Công đoàn ngành Công thương hiện có 27 công đoàn cơ sở với 1.834 đoàn viên. Công nhân, lao động của ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh”...

Trong phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, đóng góp xuất sắc cho đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành.

Đại biểu dự lễ phát động

Phát động Tháng Công nhân 2022, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hồ Minh Châu đề nghị đoàn viên, người lao động, các công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả chủ đề “Vượt khó - sáng tạo - an toàn - thích ứng".

Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hồ Minh Châu phát động các nội dung của Tháng Công nhân.

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách lao động; triển khai Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động...

Anh Nguyễn Tuấn Vũ - đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức: Thay mặt đoàn viên, người lao động ngành Công thương, chúng tôi hứa sẽ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động, thực hiện tốt quy định của pháp luật; đóng góp cho sự phát triển của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp.

Chúc mừng người lao động ngành Công thương nhân Tháng Công nhân 2022, đại diện LĐLĐ tỉnh mong muốn đoàn viên, người lao động phát huy hơn nữa những thành tích trong lao động sản xuất.

Trưởng ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh Lê Văn Chí chúc mừng người lao động ngành Công thương nhân Tháng Công nhân 2022.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị, công đoàn các cơ sở quan tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Công nhân nói riêng, công tác công đoàn nói chung; đồng thời, mong muốn lãnh đạo ngành, doanh nghiệp tạo điều kiện để tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả.

Tại buổi lễ phát động, Công đoàn ngành Công thương đã tôn vinh 15 công nhân, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, sản xuất của các đơn vị.

Dịp này, Công đoàn ngành Công thương đã trao quà hỗ trợ các suất quà cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.

Ngay sau lễ phát động Tháng Công nhân, Công đoàn ngành đã phối hợp Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn các cơ sở.

Chiều nay (28/4), UBND thị xã, LĐLĐ TX Kỳ Anh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022; tôn vinh “công nhân lao động tiêu biểu.

Đại biểu dự lễ phát động.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung đề nghị các phòng, ngành, đoàn thể cấp thị xã, các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các nội dung Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ một cách sôi nổi, hiệu quả, chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”. Phát hiện, nhân rộng các nhân tố điển hình, các nhân tố mới, cách làm hay, tập trung thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh đó, tham gia hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tấm chiến thắng đại dịch COVID-19”; tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”; khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên, người lao động.

Đoàn viên, công nhân lao động dự lễ phát động.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ và công tác VSATLĐ, phòng chống cháy nổ; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế giám sát phản biện của MTTQ và các đoàn thể CT-XH tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

TX Kỳ Anh hiện có 2.672 CNVCLĐ, trong đó có 350 người đang làm việc tại 13 doanh nghiệp, HTX. Mặc dù năm qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và trên địa bàn thị xã nói riêng nhưng hàng ngàn công nhân, lao động đã vượt qua khó khăn, thử thách, đồng lòng cùng doanh nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Anh Võ Đình Hữu - công nhân Trung tâm Dịch vụ hạ tầng và đô thị thị xã Kỳ Anh đại diện cho lực lượng công nhân lao động huyện phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động.

Năm 2022, với chủ đề “Vượt khó, sáng tạo, an toàn, thích ứng”, gần 3.000 công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã tích cực lao động, sản xuất, thi đua thực hiện các chương trình phát triển KT-XH với tinh thần “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; thực hiện hiệu quả chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn phát động gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Trọng yêu cầu: Tháng Công nhân năm 2022, TX Kỳ Anh cần triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực hướng về người lao động.

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ xây dựng 2 nhà “Mái ấm công đoàn” từ Quỹ Xã hội công đoàn; LĐLĐ thị xã Kỳ Anh trao 24 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Trọng và Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành trao tiền hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo thị xã và LĐLĐ tỉnh trao quà cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, TX Kỳ Anh cũng tôn vinh 2 doanh nghiệp...

... và 15 công nhân, lao động tiêu biểu.

Kiều Minh - Thu Trang