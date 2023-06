“Chìa khóa” tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ lao động

Các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã triển khai tốt việc đối thoại trực tiếp với người lao động để giải quyết tranh chấp, ngăn ngừa xung đột trong quan hệ lao động.

Công nhân Xí nghiệp May 10 phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) là doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực may mặc, được thành lập tháng 6/2021. Thời điểm đi vào hoạt động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng khá nặng nề do dịch COVID-19.

Để khích lệ tinh thần lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, công đoàn cơ sở xí nghiệp đã phối hợp lãnh đạo công ty tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại trực tiếp với gần 400 công nhân. Tại hội nghị, người lao động đã mạnh dạn bày tỏ những băn khoăn kế hoạch phát triển sản xuất của công ty; đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo việc làm thường xuyên và thu nhập cho người lao động...

Sau hoạt động đối thoại, chị Trần Thị Mai và các đồng nghiệp càng yên tâm làm việc, gắn bó với xí nghiệp.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, lãnh đạo công ty đã tiếp thu và trả lời thỏa đáng các ý kiến phản ánh của người lao động; đồng thời, mong muốn người lao động chia sẻ, đồng hành để công ty phục hồi nhanh sau đại dịch và phát triển bền vững.

Chị Trần Thị Mai - công nhân Xí nghiệp May 10 chia sẻ: “Sau hội nghị, chúng tôi được lãnh đạo công ty, cán bộ công đoàn các cấp giải đáp thắc mắc, cung cấp nhiều kiến thức về pháp luật lao động nên cũng yên tâm hơn trong quá trình làm việc; động viên nhau nỗ lực, đóng góp cho công ty”.

HTX Bình Minh tổ chức chương trình đối thoại tại nơi làm việc với chủ đề “Doanh nghiệp vì người lao động - Người lao động vì doanh nghiệp”.

Với chủ đề “Doanh nghiệp vì người lao động - Người lao động vì doanh nghiệp”, trung tuần tháng 5/2023 vừa qua, Công đoàn cơ sở Hợp tác xã Bình Minh (Nghi Xuân) đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với toàn thể công nhân, lao động.

Lãnh đạo HTX đã thông tin đầy đủ đến người lao động tình hình, kế hoạch hoạt động của đơn vị. Người lao động cũng thẳng thắn trao đổi các vấn đề về việc đóng bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ đối với lao động nam khi vợ sinh con, công tác đảm bảo an toàn lao động tại công ty, chế độ làm việc trong thời điểm nắng nóng...

Ông Lê Văn Đồng - Giám đốc HTX Bình Minh cho biết: “Ban giám đốc tiếp thu toàn bộ các nội dung mà người lao động phản ánh để có giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời mong muốn người lao động chia sẻ, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp”.

Chương trình đối thoại của Bệnh viện Tâm thần gắn với hoạt động “Cảm ơn người lao động”, biểu dương lao động tiêu biểu.

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh cũng vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với 60 viên chức, người lao động với chủ đề “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ - Cảm ơn người lao động”.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, tích cực. Các y bác sỹ, nhân viên bệnh viện thẳng thắn nói lên những khó khăn, khúc mắc, bày tỏ tâm tư, đề xuất cải thiện điều kiện làm việc, điều chỉnh một số chế độ phúc lợi phù hợp với điều kiện làm việc độc hại, nhiều áp lực.

Công nhân KKT Vũng Áng tham gia buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TX Kỳ Anh. Ảnh Thu Trang

Bên cạnh các cơ quan, doanh nghiệp, hoạt động đối thoại trực tiếp cũng được cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai bài bản, thực sự là diễn đàn để người lao động, chủ sử dụng lao động và cán bộ công đoàn các cấp trao đổi, phản ánh tâm tư, đề xuất những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của mình.

Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TX Kỳ Anh với 200 người lao động vào cuối tháng 5/2023, các đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và chủ sử dụng lao động đã gửi hàng chục ý kiến đến các đồng chí lãnh đạo thị xã. Trong đó, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là chế độ bảo hiểm cho lao động khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; nhà ở bán trú cho giáo viên ở xa; việc tiếp cận giáo dục công lập cho con em công nhân xung quanh khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn do công nhân khu kinh tế thường phải làm việc cả ngày thứ 7. Trong khi đó, các trường giáo dục công lập mẫu giáo và tiểu học xung quanh Khu kinh tế Vũng Áng thường nghỉ ngày thứ 7 và không có chế độ ăn bán trú; các trường giáo dục tư nhân, đặc biệt là cấp tiểu học, quãng đường đến trường xa, chi phí cao....

Qua lắng nghe các ý kiến, kiến nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và trưởng các phòng, ban, ngành thị xã đã tiếp thu và giải trình thấu đáo những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, TX Kỳ Anh đã tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết.

Chương trình đối thoại với lãnh đạo huyện là dịp để cán bộ công đoàn cơ sở huyện Vũ Quang đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân cho biết: “Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc là “chìa khóa” quan trọng nhất để giải quyết tranh chấp, ngăn ngừa xung đột trong quan hệ lao động.

Chỉ tính riêng trong Tháng Công nhân 2023, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 300 cuộc đối thoại với sự tham gia của gần 20.000 người lao động. Thông qua đối thoại, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị và chủ doanh nghiệp đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở để kịp thời giải quyết thỏa đáng các đề xuất kiến nghị, đồng thời có những chủ trương, chính sách, phù hợp nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động".

Kiều Minh