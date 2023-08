Dấu ấn tuổi trẻ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh trong Chiến dịch “Hành quân xanh”

Hơn 900 đội tình nguyện với gần 17.000 lượt ĐVTN khối lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch “Hành quân xanh”.

Được triển khai từ đầu tháng 6, “Hành quân xanh” là 1 trong 4 chiến dịch nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023, nêu cao vai trò tiên phong của thanh niên khối lực lượng vũ trang trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc…

Chi đoàn Đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp xây dựng một số hạng mục nhà ở cho gia đình người có công.

Từ đầu chiến dịch đến nay, tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, từ đó không chỉ phát huy trách nhiệm, tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn mà còn nỗ lực, tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia hiến máu tại Chương trình Hành trình đỏ.

Trợ lý Công tác Quần chúng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Trần Hưng Đạo cho biết: “Xác định thực hiện Chiến dịch “Hành quân xanh” là cơ hội để các chiến sỹ trẻ rèn luyện công tác dân vận, giao tiếp và phục vụ Nhân dân, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực phối hợp với tổ chức đoàn địa phương triển khai nhiều phong trào, hoạt động; trong đó, chú trọng các địa bàn biên giới, địa bàn khó khăn để triển khai các hoạt động phù hợp với thực tiễn”.

Với tinh thần đó, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia hơn 1.000 ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ sửa chữa 4 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; làm mới 1,3km đường bê tông nông thôn; cắt tỉa 12km hàng rào xanh; sửa chữa, làm mới nhà ở cho 25 hộ gia đình chính sách, ra quân vệ sinh môi trường biển, xử lý trên 5 tấn rác thải các loại…

Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Bên cạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang còn tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho các hộ chính sách, thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu TNXP trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đợt cao điểm tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: hành trình về các địa chỉ đỏ Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm; trao tặng các suất quà cho các thương bệnh binh, thân nhân anh hùng liệt sĩ; phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương tổ chức chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ”, lễ thắp nến tri ân; ra quân dọn dẹp vệ sinh khuôn viên các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm trên các địa bàn khu vực đóng quân...

Cán bộ chiến sỹ lực lượng công an hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử cho người dân.

Với lực lượng thanh niên Công an Hà Tĩnh, các hoạt động tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử thông qua: “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử”, “Ngày cuối tuần làm công an xã”… cũng để lại dấu ấn đặc biệt trong Chiến dịch “Hành quân xanh”. Nhiều chiến sĩ trẻ không kể ngày đêm, ngày lễ, ngày nghỉ đã thể hiện trách nhiệm trong việc triển khai cuộc vận động tuyên tuyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Thiếu tá Đặng Đình Tài - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Lực lượng đoàn viên thanh niên công an các cấp đã chủ động phối hợp với tổ chức đoàn tại địa phương đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, lực lượng còn tích cực triển khai các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tổ chức các hoạt động khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân”.

Chi Đoàn Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh tổ chức quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang cũng duy trì có hiệu quả các đội hình tham gia tiếp sức mùa thi, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy rừng, các chương trình tập huấn, buổi sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền kiến thức phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường…

Thông qua Chiến dịch “Hành quân xanh”, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã thể hiện rõ tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Anh Từ Tuấn Phương Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh

Giang Thanh - Phúc Sơn