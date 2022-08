Hà Tĩnh đào tạo giảng viên nguồn cho dự án “Phòng, chống mua bán người”

Dự án “Phòng, chống mua bán người” giai đoạn 1 do Tổ chức Bánh Mỳ cho thế giới tài trợ có tổng kinh phí thực hiện là 240.000 EUR (tương đương 5,7 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm hiện tại), trong đó Bread for the World tại Việt Nam tài trợ 185.000 EUR (4,4 tỷ đồng); vốn đối ứng của tỉnh 55.000 EUR (1,3 tỷ đồng). Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm (tháng 1/2022 - 12/2024), tại 6 xã thuộc 3 huyện, gồm: Kỳ Phong, Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh); Đồng Lộc, Mỹ Lộc (Can Lộc); Ích Hậu, Thịnh Lộc (Lộc Hà). Các hoạt động của dự án nhằm giúp người dân các địa phương nêu trên được bảo vệ tốt hơn trước nạn mua, bán người, di cư trái phép... đồng thời tạo cơ hội cải thiện kinh tế cho phụ nữ nghèo.